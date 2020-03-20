  • 21°C
香港時間 : 2020320日 (五) 19:01
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【港產口罩】港產尚芳口罩即將獲政府資助　現日產1萬個下周有貨

商業 17:51 2020/03/20

分享：

尚芳製品董事張綺媚表示，公司早年在香港設有口罩廠房，不過停運並轉往內地生產。(湯炳強攝)

新冠肺炎蔓延全球，全球缺口罩，愈來愈多港企開始投入生產口罩。港府推出本地口罩生產資助計劃，商務及經濟發展局今日（20日）公布，奧成和尚芳製品有限公司的申請已獲批。尚芳製品董事張綺媚表示，公司早年在香港設有口罩廠房，不過停運並轉往內地生產。

惟眼見疫情大規模爆發，轉趨嚴峻，本地以及全球對口罩需求龐大，市民又愈來愈支持本地製造，所以2月初時重新調校機器，再次啟用投產。她稱，當時得知政府推出港產口罩的資助計劃，決定其申請。

【新冠肺炎】港府資助港產口罩　剩18個名額5間待批

奧成和尚芳製品的口罩。(湯炳強攝)

網店及D2 Place店將有售

該公司現時有一部半自動機器，每日平均生產1萬個口罩，並會在D2 Place的店舖、以及經分銷售和網店以孖寶套裝出售，當中包括抗菌口罩和輕便空氣殺菌噴霧，成人和兒童孖寶的售價均為108元。不過，張表示成人孖寶已全數售罄，只剩兒童孖童則仍然有售。下星期開始，將陸續提供數百盒孖寶套裝。

奧成和尚芳製品有限公司最高可獲得資助分別達250萬元及200萬元，惟實際資助金額仍需視乎相關的採購生產設備、設置廠房、配置無塵車間，以及測試與標準合規的實際開支而定，需待有關開支落實才能確定。是次計劃最多會資助20條本地生產線，即仍有18條生產線資助名額。

該公司現時有一部半自動機器，每日平均生產1萬個口罩。(湯炳強攝)


【口罩供應】愛的家口罩4月初推出　藥房及網購「開心價」發售

【口罩供應】CareHK匯愛口罩月產1500萬個　每個售1.95元

記者：馬意文

相關文章

【逆市營商】政府籲港人減少聚會　forte自助餐轉型自救
今日
【逆市營商】政府籲港人減少聚會　forte自助餐轉型自救
【逆市營商】616火鍋店轉攻外賣　生意起死回生
今日
【逆市營商】616火鍋店轉攻外賣　生意起死回生
【新冠肺炎】瑞士鐘錶出口香港　錄20年單月跌幅新高
今日
【新冠肺炎】瑞士鐘錶出口香港　錄20年單月跌幅新高
【新冠肺炎】中國零售客源大減　德勤：一半企業料年內會入不敷支
今日
【新冠肺炎】中國零售客源大減　德勤：一半企業料年內會入不敷支
D2 place 經濟 發展局 商務及經濟發展局 採購 口罩 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【新冠肺炎】中國供熱展延期　主辦方料未來兩月各國加強限制出行

下一篇文章

【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】珠寶業受重挫　謝瑞麟：邊有人買珠寶
【新冠肺炎】珠寶業受重挫　謝瑞麟：邊有人買珠寶
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】Oxyair 23日開始首輪登記　第一輪抽2萬位幸運兒
【口罩供應】Oxyair 23日開始首輪登記　第一輪抽2萬位幸運兒
【齊心抗疫】鴻福堂本月24至27日　各區快閃派飲品（附時間地點）
【齊心抗疫】鴻福堂本月24至27日　各區快閃派飲品（附時間地點）
【口罩供應】愛的家口罩4月初推出　藥房及網購「開心價」發售
【口罩供應】愛的家口罩4月初推出　藥房及網購「開心價」發售
【口罩供應】中國口罩產能過剩　投機成立口罩廠恐血本無歸
【口罩供應】中國口罩產能過剩　投機成立口罩廠恐血本無歸