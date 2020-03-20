【港產口罩】港產尚芳口罩即將獲政府資助　現日產1萬個下周有貨

▲ 尚芳製品董事張綺媚表示，公司早年在香港設有口罩廠房，不過停運並轉往內地生產。(湯炳強攝)

新冠肺炎蔓延全球，全球缺口罩，愈來愈多港企開始投入生產口罩。港府推出本地口罩生產資助計劃，商務及經濟發展局今日（20日）公布，奧成和尚芳製品有限公司的申請已獲批。尚芳製品董事張綺媚表示，公司早年在香港設有口罩廠房，不過停運並轉往內地生產。



惟眼見疫情大規模爆發，轉趨嚴峻，本地以及全球對口罩需求龐大，市民又愈來愈支持本地製造，所以2月初時重新調校機器，再次啟用投產。她稱，當時得知政府推出港產口罩的資助計劃，決定其申請。

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▲ 奧成和尚芳製品的口罩。(湯炳強攝)

網店及D2 Place店將有售

該公司現時有一部半自動機器，每日平均生產1萬個口罩，並會在D2 Place的店舖、以及經分銷售和網店以孖寶套裝出售，當中包括抗菌口罩和輕便空氣殺菌噴霧，成人和兒童孖寶的售價均為108元。不過，張表示成人孖寶已全數售罄，只剩兒童孖童則仍然有售。下星期開始，將陸續提供數百盒孖寶套裝。

奧成和尚芳製品有限公司最高可獲得資助分別達250萬元及200萬元，惟實際資助金額仍需視乎相關的採購生產設備、設置廠房、配置無塵車間，以及測試與標準合規的實際開支而定，需待有關開支落實才能確定。是次計劃最多會資助20條本地生產線，即仍有18條生產線資助名額。

▲ 該公司現時有一部半自動機器，每日平均生產1萬個口罩。(湯炳強攝)



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記者：馬意文