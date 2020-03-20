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【美國疫情】大麻生意興隆 店家稱民眾搶購是為了健康

環球社會熱點 17:28 2020/03/20

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情在美國蔓延，死亡人數及失業率繼續上升，使美國人的焦慮感加劇，全國各地大麻藥房的經營者卻表示生意興隆，經常出現排長龍的情況，而加州合法的大麻銷售額單日飆升159%。有店家稱民眾搶購大麻是為了健康，減低疫情惡化而產生的焦慮感。

加州大麻藥房Harborside聯合創始人兼名譽主席德安基洛（Steve DeAngelo）對美國廣播公司（American Broadcasting Company）稱：「汽車和人流都環繞著我們的分店排隊。他們不是要變『High』，而是為了變得健康。」

德安基洛表示：「我們知道有很多患有焦慮症等病症的人，使用大麻來治療。而且，鑑於發生新冠肺炎，很多人都將遭受越來越嚴重的焦慮症和其他類型的情緒困擾。」

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全國大麻數據情報公司Headset的早期數據顯示，與去年同期相比，加州在周一（16日）合法大麻的銷量飆升159%。自上周五，合法大麻藥房在科羅拉多州、俄勒岡州、阿拉斯加、內華達州和華盛頓州均出現銷售高峰。在華盛頓州，上周日（15日）的銷售額與一周前相比增長33%，超過50美元的購買額從16%增至21%。

三藩市大麻藥房The Apothecarium發言人多布里斯（Eliot Dobris）表示，公司周一三家商店的營業額，是自2018年1月娛樂用大麻合法化後，銷售最高的一天。人們正在大量搶購，但不確定他們何時會回來再次購買。」

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責任編輯：曾子龍

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