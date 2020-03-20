【私有化】利豐去年多賺9成 溢價1.5倍提私有化

▲ 利豐去年股東應佔溢利為54.3億美元，按年升近9成。

利豐 （00494） 公布截至2019年底止年度業績，期內營業額為114.1億美元，按年跌10.1%；股東應佔溢利為54.3億美元，按年升89.5%；每股盈利為1.6港仙；不派末期息。

利豐擬1.25元提私有化 溢價1.5倍

另外，集團最新公告，擬以每股1.25元，即較收市價0.5元溢價1.5倍提出私有化。

公司於業績公告中指出，2019年公司核心經營溢利下跌23%至2.28億美元，主要由於供應鏈解決方案業務的營業額和總毛利下跌，以及按照長期計劃對數碼化持續進行投資。

集團營業額下跌10.1%至114億美元，主要是因為客戶持續去庫存、破產及店舖倒閉，以及供應鏈 解決方案業務的客戶更替及非策略性客戶的退出。新增客戶及若干關鍵客戶增加市場份額（尤其在 物流業務）抵消了部分營業額跌幅。

利豐表示，旗下物流業務「LF Logistics」一直是一個亮點，繼續受惠於亞洲中產階級消費的增加，電子商務物流的增長，以及地域和縱向擴張。儘管受中美貿易戰及2019冠狀病毒的短期影響，該業務長遠而言的前景仍未改變。

在進行LF Logistics擬議分拆上市有關準備工作的同時，亦持續評估業務的各種策略選項。考慮到市況和地緣政治的不明朗因素，利豐押後了上市計劃，並決定引入淡馬錫作為 LF Logistics 上市前的策略性投資者，投資3億美元認購LF Logistics的21.7%股份。

相關文章︰利豐物流獲淡馬錫入股 利豐急升近兩成（第二版）

【中美貿易戰】利豐稱貿戰為20年最大機遇 助行業轉戰海外