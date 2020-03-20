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【煤氣派息】煤氣紅股改「20送1」 花旗瑞信齊削目標價

金融經濟 16:59 2020/03/20

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煤氣突然削減紅股比例至「20送1」，券商紛感驚訝。

煤氣 （00003） 去年純利遜預期，並意外地將紅股比例由「10送1」改為「20送1」，股價跌8.5%，收13.34元。券商普遍認為，煤氣今年來跑贏大市，全因其盈利防守性及紅股政策，如今公司削減紅股比例，加上低油價不利煤氣盈利前景，預期股價將受壓，瑞信及花旗均削其目標。

相關文章：煤氣去年少賺25%　送紅股突改為「20送1」

瑞信指，煤氣去年純利遜預期，經營溢利亦疲弱，同時將紅股比例由「10送1」改為「20送1」，震驚市場。該行稱，為反映香港燃氣銷售下降及物業重估變動減少，將今、明兩年的每股盈利調低7%至11%，目標價由11.6降至10.4元，維持「跑輸大市」。

花旗：紅股一直支撐煤氣今年股價

花旗表示，煤氣管理層強調經營環境不明朗因素增加，因此削減紅股比例，但紅股一直是煤氣今年股價的最大支持，派息一減，便難以支撐其高值，故調低目標價至12.5元，評級「沽售」。

相關文章：煤氣陳永堅：考慮財務狀況及未來預測 「20送1」紅股是合理安排

大和資本認為，煤氣削紅股比例，令去年實際派息增長由前一年的10%，降至5%，預期未來數年煤氣會將紅股比例維持在「20送1」，直至香港煤氣及新能源業務能夠提供更多的經營現金流，但管理層強調，今年股息將較去年為高，增幅約5%。

大摩：削紅股後　股息升幅仍是公用股中最高

大和續稱，受新冠肺炎疫情影響，香港燃氣需求料減少，因商業用戶燃氣銷售量佔香港總銷氣量42%，而基於訪港旅客減少，2月份商業用氣銷已減少14%，但同期住宅用氣量增加7%。隨立法會選舉於9月舉行，大和不排除社會緊張局面會再度升溫。

摩根士丹利對煤氣削紅股的看法相對正面，該行認為，雖然煤氣因應經常性減少6.5%至69.85億元而削紅股比例，但5%的股息增長仍是香港公用股中最高，維持「持有」，目標價14.5元。大摩稱，煤氣的新能源業務與其他能源價格息息相關，如今油價下跌，新能源業務今年恐出現虧損。

相關文章：盤點五大公用股　跌市下邊隻抗跌力最強？

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