【科技一周回顧】港電訊商5G月費比拼　美國科技巨擘聯手抗疫

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1.去年環球已經進入5G時代，其他國家地區已推出5G網絡服務，早前已有消息指4月1日，本地5G將正式開放用戶使用，本地3大電訊商的5G服務月費亦已清晰列明，到底哪個電訊商5G月費計劃最吸引？

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2.【新冠肺炎】HKU夥新加坡人工智能科企 遙距監測患者

全球已有十多萬人確診新型冠狀病毒肺炎，但目前仍然未有確切的疫苗及對付新病毒的療法。近日香港大學醫療團隊就與新加坡人工智能醫療科技公司Biofourmis合作，為香港確診新型肺炎的患者佩戴Biofourmis的可穿戴裝置，遙距監測隔離患者生物特徵數據，及時偵測出確診患者，加快醫護人員應對。

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3.【全球大流行】美國科技巨擘聯手抗疫 擲重金捐款救災

新冠肺炎疫情持續，美國白宮早於上週三（11日）舉行會議，邀請Google、亞馬遜、蘋果等科技巨頭會面，與政府聯手協調應付疫情爆發。多間美國科技公司包括Google、Facebook、YouTube、微軟、Twitter等，周一（16日）亦發表聯合聲明稱，將緊密合作共同迎戰病毒疫情。

4.【新冠肺炎】港府發6,000條檢疫電子手帶 無法啟動等於無用?

為對抗新冠肺炎COVID-19，港府日前宣布，所有抵港人士需要接受14天強制家居檢疫，並利用電子手帶監察被檢疫人士所在位置。惟網上日前流傳有檢疫人士佩戴電子手帶乘搭巴士、港鐵外出的圖片，令外界質疑電子手帶的監察作用形同虛設。有昨（19日）晚從紐西蘭抵港人士表示，至今仍未成功啟動手帶，同時無法聯絡當局求助。

責任編輯：李寶如