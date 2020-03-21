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【5G手機】1.08億像素夜攝功能有幾勁？實試旗艦機Galaxy S20 Ultra

科技 08:00 2020/03/21

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是次記者就為大家實測一下Galaxy S20 Ultra的打機、煲劇畫面清晰度及拍攝功能。

三星（Samsung）全新旗艦Galaxy S20系列昨（20日）正式在港上市，系列共分三個型號，分別為Galaxy S20、Galaxy S20 Plus以及Galaxy S20 Ultra。而是次記者就為大家實測一下Galaxy S20 Ultra的打機、煲劇畫面清晰度及拍攝功能。

>>>【三星實測】三星折疊手機勢掀新熱潮　Galaxy Z Flip上手試玩（有片）

>>>【三星實測】Galaxy S20功能大升級　驚人100倍變焦登場（有片）

是次Galaxy S20 Ultra採用6.9吋無邊際全面屏幕設計，屏佔比高達94.2%，機身重222克，對於女生來說較厚重，單手持機太耐會感到疲累；同時是次S20 Ultra的機背使用了拋光玻璃設計，不容易滑掉手機，但可惜仍然會出現黏上指紋的問題。

雖然是次機背使用了拋光玻璃設計，不容易滑掉手機，但可惜仍然會出現黏上指紋的問題。（曾曉汶攝）

值得一讚的是，S20 Ultra的手機屏幕十分出色。是次手機採用了3040 x 1440Quad HD+解析度Dynamic AMOLED面板，在打機及追劇時，顏色線條都相當突出。而記者透過Netflix觀看劇集，亦測試了全屏效果，發現就算全屏模式，都不會裁掉太多畫面。若訂閱了Netflix的Ultra HD服務計劃，手機更可以支援4K解像度播放。

記者透過Netflix觀看劇集，發現就算全屏模式，都不會裁掉太多畫面。此為普通模式。（曾曉汶攝）

記者透過Netflix觀看劇集，發現就算全屏模式，都不會裁掉太多畫面。此為全屏模式。（曾曉汶攝）

而遊戲方面，記者就下載了瑪利歐賽車巡迴賽 （Mario Kart Tour）測試，畫面相當流暢。而且連續遊玩逾半小時，雖然機身會輕微發熱，但電量只有輕微下降，僅使用了4.6%。是次S20 Ultra電池容量是S20系列中最大的手機，達到5000mAh，記者就算使用一整天，用作拍照、打機及看Netflix，都不需充電。

記者下載了瑪利歐賽車巡迴賽 （Mario Kart Tour）遊戲作測試，畫面相當流暢。（曾曉汶攝

連續遊玩逾半小時，雖然機身會輕微發熱，但電量只有輕微下降，僅使用了4.6%。（電話截圖）

4鏡頭設計　100倍變焦雜訊多

S20 Ultra的重點規格及功能之一，莫過於其鏡頭及拍攝功能。手機採用了4鏡頭設計，分別為1.08億像素主攝鏡頭、1200萬像素120度超廣角鏡頭、4800萬像素遠攝鏡頭及DepthVision景深鏡頭；4,000萬像素的前置鏡頭則以打孔型設計。

手機採用了4鏡頭設計，分別為1.08億像素主攝鏡頭、1200萬像素120度超廣角鏡頭、4800萬像素遠攝鏡頭及DepthVision景深鏡頭。（曾曉汶攝）

4,000萬像素的前置鏡頭則以開孔設計。（曾曉汶攝）

S20 Ultra的1.08億像素主攝鏡頭主要拍攝4:3照片。（張寶燕攝）

1.08憶像素就連雨水都能清晰拍到。（曾曉汶攝）

S20 Ultra亦支援8K拍片功能。（張寶燕攝）

除了1.08億像素主鏡頭外，S20 Ultra更支援100倍變焦的遠攝功能，不過遠攝變焦強勁，手持手機容易造成手震搖晃，或影響相片質素，建議配合腳架使用。記者嘗試用變焦遠距拍攝，發現在光線充足的情況下，就算100倍都能夠清晰看到該物件。但若在晚上使用100倍變焦，就未能清晰拍出照片，雜訊較多。

日間0.5倍效果（曾曉汶攝）

日間10倍效果（曾曉汶攝）

日間30倍效果（曾曉汶攝）

日間50倍效果（曾曉汶攝）

日間100倍效果（曾曉汶攝）

而夜攝方面，S20 Ultra的感光元件比三星過往推出的機款大，可配合夜間模式。若系統偵測用家在昏暗的燈光下使用相機，會提示用家開啟夜間模式。開啟夜間模式後，拍攝一般夜景需約3至8秒曝光時間。從照片可看到，開啟模式後，建築物四周比起關閉夜間模式時，亮度提升。值得注意的是，夜間模式無法拍攝1.08億像素照片，僅支援1200萬畫素輸出。

開啟夜間模式後，拍攝一般夜景需約3至8秒曝光時間。（曾曉汶攝）

使用夜間模式後，建築物四周比起關閉夜間模式時，亮度提升。此圖為關閉夜間模式。（曾曉汶攝）

使用夜間模式後，建築物四周比起關閉夜間模式時，亮度提升。此圖為開啟夜間模式。（曾曉汶攝）

夜間遠攝時，放大10倍已開始出現雜訊。（曾曉汶攝）

夜間0.5倍效果（曾曉汶攝）

夜間10倍效果（曾曉汶攝）

夜間30倍效果（曾曉汶攝）

夜間50倍效果（曾曉汶攝）

夜間100倍效果（曾曉汶攝）

總括而言，作為旗艦級的S20 Ultra，屏幕及鏡頭方面都有一定水準，而且電量亦比一般旗艦機大，對於機不離手的用家都是一個不錯的選擇。另帶一提，是次Galaxy S20系列手機均配備5G技術，而香港多間電訊商，亦將於下月1日正式推出5G服務，但目前支援5G的手機種類沒有太多，所以對5G有興趣的讀者，可考慮S20系列手機。

>>>【5G手機】全球5G通用　Nokia正式發佈首款5G手機

記者：曾曉汶

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