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【全球大流行】歐洲網絡需求急增　Netflix未來30日只提供標清畫質

金融經濟 16:40 2020/03/20

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歐美正在推動「社交疏離」（social distancing）政策，這令網路用量大增。

新冠肺炎在全球大流行，歐洲多國飽受疫情衝擊。市面停工停課，企業也要求員工在家工作，對網絡需求大增。Netflix表示將在未來30天，降低歐洲所有串流內容的位元速率（bit rates），只提供標清畫質。

Netflix行政總裁Reed Hastings 表示，與歐盟產業政策執委布萊頓（Thierry Breton） 開會後，決定自 3 月 19 日起，在歐洲地區只提供標清畫質服務，估計可以節省流量 25%。Hastings 在 Twitter 上表示，在疫情影響下，為了大家都可以使用網絡，Netflix 應該轉換到標清畫質，高清不是必需。

為防止疫情擴散，歐美正在推動「社交疏離」（social distancing）政策，這令網路用量大增。意大利電信（Telecom Italia）稱，在意大利封城後境內流量飈升了70%，電訊商Vodafone 亦指歐洲網路流量暴增 50%。

根據市場研究公司尼爾森估計，在疫情影持續下，民眾待在家中可能導致內容觀看量增加 60%，Netflix、 Disney＋、Hulu 和其他串流娛樂媒體待使用量會增加。

相關文章：【長和業績】李澤鉅：歐洲零售生意受惠疫情　電訊業務穩定

疫情 電訊商 電訊 歐洲 Netflix Disney＋ 歐盟 新冠肺炎 全球大流行 武漢肺炎

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