【5G手機】全球5G通用　Nokia正式發佈首款5G手機

▲ 近日，諾基亞（Nokia）就在綫上舉行新機發表會，發布多部新款手機，旗下首款5G手機亦正式登場。

新冠肺炎持續在全球爆發，較早前世界流動通訊大會 （MWC）因而宣布取消，不少廠商未能發布新旗艦手機。近日，諾基亞（Nokia）就在綫上舉行新機發表會，發布多部新款手機，旗下首款5G手機亦正式登場。

近年來，各大品牌都積極推出5G手機，通常會採用較高的規格。對比於其他品牌，Nokia則維持一貫策略，力推中階機款。新款的Nokia 8.3 5G的配置就並非頂級，只採用中高階的高通Snapdragon 765G晶片，支持13個5G頻段。官方更聲稱，Nokia 8.3可支援全球5G網絡頻譜，為第一部真正全球通用的5G手機。

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Nokia 8.3 5G主鏡頭採用圓形模組設計，共設有4個鏡頭，分別為6,400 萬像素的主鏡頭，支援全新蔡司效果電影模式。另設有1,200萬像素的超廣角鏡頭，相機提供人像鏡頭模式，4K錄影，還有防手震的運動攝影模式。此外，機身側面的電源鍵更設有指紋辨識，搭載Android 10的Android One系統。

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售價方面，Nokia 8.3的6GB RAM + 64GB ROM版本售價599歐元（約5,023港元），8GB+128GB版售649歐元（約5,442港元）。另有消息指，Nokia 8.3將會在今年夏季上市。

責任編輯：李寶如