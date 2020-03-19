【納稅人必看】開立扣稅TVC　邊間MPF開戶最快？

今個稅務年度(2019/20課稅年度)將在3月底完結，市民趕在3月底前成功參與「扣稅三寶」，可在5月報稅獲稅務扣減。若趕不及3月底前投保或供款，便要留待明年才能申報。

想把握機會，及早享受扣稅優惠，較快的方法是開立強積金（MPF）「可扣稅自願性供款（TVC）」戶口，部分MPF服務供應商最快2個工作天可以開立戶口，包括滙豐恒生、友邦。

有部分機構更提供電子登記，可以在網上或手機App開戶，包括BCT銀聯、東亞、中銀保誠等。

成功開立戶口後，記得盡快選定MPF基金，並在3月底前作出供款，TVC的供款可享最高6萬元扣稅額。換言之，新開立TVC的納稅人，在3月底前一炮過供款6萬元，便可以在稍後報稅時向稅局申報，若納稅人本身已觸及17%稅率，供6萬元可慳1.02萬元的稅款。

TVC的最大特點是納稅人可以不定期供款、例如一年只供一次，或是每月供款，而且供款金額可自由決定，有機構容許每月最低供款300元，或一筆過3000元。

不過，一如現時MPF制度，TVC供款必須保存至65歲(除符合法例訂明的特定情況外)才可提取。另外，TVC亦有「自由行」制度，TVC帳戶持有人可隨時將全數帳戶結餘轉移至其他強積金計劃的TVC帳戶。