晨星：銀行盈利能力短期或受壓 中銀香港仍為首選

▲ 晨星相信，港銀繼續維持最優惠利率及降低定存息，將為資產收益率提供支持，以及減輕融資成本的壓力，維持對香港上市銀行的預測和公允價值。（資料圖片）

美國聯儲局將聯邦基金目標利率降到0至0.25厘，港銀則繼續維持最優惠利率，同時調低定存息，以減低對淨息差的負面影響。晨星（Morningstar）相信，港銀此舉可為資產收益率提供支持，並減輕融資成本的壓力，維持對港銀的預測。

該行續稱，短期內銀行的盈利能力或受壓，料銀行界淨利潤平均下降15％，繼續首選中銀香港 （02388） ，主要由於去年中美貿易爭端升級及香港社會動盪，中銀香港的股票被拋售。

對於金管局將逆周期緩衝資本（CCyB）從2％降至1％，晨星認為，由於香港的銀行持有的超額資本，超出法定最低限額，因此預計措施不會產生任何影響，並為銀行提供更多空間支持經濟增長，但在疲弱的經濟環境下，銀行將在貸款承銷政策上保持謹慎。

晨星又指，中銀香港是區域經濟一體化的受益者，該行擁跨境銀行的專業知識，加上與母企的聯繫，可鞏固存款基礎的穩定性；另外，該行的融資優勢與嚴格的成本控制互補，令成本收入比率低於30％，為行業領先。

該行表示，中銀是在香港進行人民幣計價交易的指定銀行，亦是滬港通的結算銀行，可受益於離岸人民幣業務的強勁增長。

中銀今日升2.1%，收報21.6元，成交7.7億元。

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責任編輯：趙偉津