【納稅人必學】扣稅強積金TVC　即時慳稅1萬元　愈近退休愈着數

今個稅務年度將在3月底完結，市民趕在3月底前成功參與「扣稅三寶」，可在5月報稅獲稅務扣減。若趕不及3月底前投保或供款，便要留待明年才能申報。

當中，強積金「可扣稅自願性供款（TVC）」的扣稅額最高可達6萬元，若納稅人本身在累進稅制上已觸及17%稅率（應課稅入息實額超過20萬元已達此水平），6萬元扣稅額最多可慳1.02萬元的稅款！其實這個扣稅額亦可理解為政府補貼給納稅人1.02萬元，變相以4.98萬元（6萬-1.02萬）買入6萬元的MPF基金單位。

TVC也是MPF投資，同樣要在65歲才可取回這筆資產（等定條件下才可提早提取：在60歲或以上提早退休、永久性地離開香港、身故等），原來年紀愈大的納稅人作TVC供款，回報率愈高！且看iMoney以下計算：

假設一位高薪打工仔55歲開始TVC供款，每年供款6萬元，至65歲可取回MPF資產的一刻，其TVC在10年間總供款達60萬元。假設其MPF每年投資回報4%，10年的戶口總值達到74.9萬元。以他原本60萬元總供款計，賺幅為25%。

若他每年也觸及了17%稅階，盡享1.02萬元扣稅，10年間共慳稅10.2萬元，變相他付出的TVC總供款只是49.8萬元（60萬-10.2萬元），以此賺取74.9萬元，賺幅提升至50%。

除非提早退休等特殊情況，否則打工仔需要到65歲才可取回MPF資產，以此角度思考，愈遲開始供款，政府補貼投資MPF的賺幅才愈早真正「落袋」。iMoney模擬了打工仔在20歲至64歲期間開始TVC供款，同樣假設每年供款6萬元、每年也觸及了17%稅階，盡享1.02萬元扣稅。究竟打工仔慳稅後，賺幅提升了多少？

舉例20歲開始TVC，每年供款6萬元，共有45年可投資，總供款為270萬元（45年x6萬元）。若他現時已觸及17%稅階，供TVC每年慳稅1.02萬元，而政府45年間也維持此稅階，他45年共可慳稅45.9萬元，慳稅後總供款224.1萬元（270萬-45.9萬元）。

若這名20歲打工仔的MPF每年投資回報維持在4%，65歲將可取回755.2萬元，較其原本270元總供款增長了180%，更較其慳稅後224.1萬元總供款增長了237%。增幅數字看似驚人，但其實用45年時間賺取237%，年率化回報只是2.74%。

相反，若在64歲才開始TVC，供一年即可取回，假設同樣供6萬元，投資回報4%，一年後可取回6.24萬元。獲扣稅1.02萬元「補貼」下，實際供款為4.98萬元，賺6.24萬元，年率化回報達25.3%。

由此可見，愈遲開始TVC供款，年率化回報愈高！不過，對年輕打工仔而言，愈早供款儲蓄，MPF資產翻倍的機會也愈高，退休儲蓄依然愈早開始愈好。