【納稅人必學】趕搭扣稅尾班車 買延期年金4個關鍵詞

近期各大金融機構又再落力宣傳「扣稅三寶」——自願醫保（VHIS）、合資格延期年金（QDAP）、強積金可扣稅自願性供款（TVC）？皆因今個稅務年度將在3月底完結，大家趕在3月底前成功購買VHIS和QDAP產品，或是作出TVC供款，均可在5月報稅時申請扣稅。若趕不及3月底前投保或供款，便要留待明年才能申報。

市民就VHIS支付的保費，每年每名受保人最高扣稅額可達8,000元，為親屬購買VHIS亦可獲稅務優惠，人數不設上限。至於就QDAP及TVC支付的保費及供款，合共可獲6萬元扣稅上限。買齊「扣稅三寶」，最高可獲6.8萬元扣稅額，達17%稅率者，總共可減免11,560元稅款！

當中，QDAP設有保證回報，對部分追求穩定回報投資者而言，相對吸引。不過QDAP作為保險產品，有不少名詞也不易理解。負責核證QDAP產品的法定機構保險業監管局，其執行董事（長期業務）許美瑩及副總監（長期業務）呂愈國去年5月曾接受本刊專訪，教大家認識選購QDAP前必學的4個「關鍵詞」。

1. 內部回報率

內部回報率（Internal rate of return，簡稱IRR）是一種計算回報的方法，常用於評估年金產品的回報率。IRR會計算產品有關的現金流，包括所有投入的資金（保費）、提取的金額（年金收入）及時間因素。QDAP的年金派發期普遍為10年或20年，所得年金收入愈多，IRR也愈高。

就延期年金QDAP，保監要求了保險公司於產品小冊子披露，兩個IRR數字：「保證內部回報率」及「總內部回報率」，前者是產品保證回報部分的IRR，後者「總內部回報率」則是保證回報及非保證回報合計的IRR。同時，保險公司需以例子形式，以一名45歲非吸煙男性為例，顯示其投保的IRR。由於所有產品也以同一例子（45歲非吸煙男性）計算其IRR，消費者理解及比較更方便。

呂愈國認為，留意「保證內部回報率」很重要，「後生（投保人）買這麼高保證，回報會偏低，因為年紀輕有長時間投資，潛在回報會較高，但年紀大，投資期不長，（市況波動）沒仇報。」

2. 最低保證部分

保險產品的非保證回報不似預期，相信很多投保人也「領教」過。推出QDAP的原意，是鼓勵港人及早為退休儲蓄，如果QDAP的非保證部分交不出成績，退休部署隨時會被打亂！因此，QDAP產品必須在「利益說明文件」（即保險代理製作的計劃書）內，清楚列明每年的保證年金款項及非保證年金款項。此舉讓投保人早有預算，即使沒有非保證年金，自己仍有多少錢可到手。

QDAP規定保單年期（供款期、累積期、年金領取期的總和）低於30年的產品，最低保證部分必須有70%；年期30至40年的，最低保證部分必須有60%；年期大於40年的產品，最低保證部分亦有50%。

3. 分紅實現率

二三十歲的QDAP投保人，由於較長時間才退休，大多會買一份年期大於40年的產品，更多時間讓供款在保單內投資滾存，爭取更高回報。一如前述，年期大於40年的產品，保證和非保證部分各佔一半，悲觀地看豈不是有一半回報有機會不似預期？許美瑩建議市民留意保險公司的往績，投保長年期的產品要留意「分紅實現率」。保監局前身的保監處在2015年發出了「指引16」，要求保險公司在網站上公布其分紅產品的「分紅實現率」，讓新客戶可因應保險公司的分紅往績，決定是否投保。記者翻查各保險公司網站的「分紅實現率」，自「指引16」實施以來「實現回報率」明顯提高了，近年大部分產品均達到100%。

4. 首年退保價值

許美瑩提醒，QDAP的最低保費一律為18萬元，最少5年供款，投保人應考慮自己的長期供款能力，以及購買QDAP的目的是甚麼？「目的應該是為退休作規劃，提供穩定的收入，扣稅只是其中一個誘因。」

若投保人購買了QDAP後失業，沒法繼續供款，頭一兩年的損失可能很大。她建議市民留意「首年退保價值」，保監要求了保險公司在產品小冊子上披露，若投保後首年退保，可取回佔已繳保費多少百分比的金額。「如果是年紀大的投保人，大吉利市說，可能明年有大病，需要退這張單，他便需要選一隻，第一年退保金額佔已付保費的比率高些的產品。」她建議投保QDAP時，應考慮它是否符合人生計劃，會否在供款期有突發用錢的需要，以免投保後沒能力供款而引致損失。