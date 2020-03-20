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「戴口罩都要靚」南韓人對時尚的另類追求

環球社會熱點 16:17 2020/03/20

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有比較「貪靚」的南韓民眾開始追求「戴口罩都要靚」的宗旨，有南韓KOL則提出多個小貼士，提醒民眾在戴口罩時妝容技巧。

新冠肺炎疫情蔓延全球，普遍民眾外出都會戴上口罩。有比較「貪靚」的南韓民眾開始追求「戴口罩都要靚」的宗旨，有南韓KOL則提出多個小貼士，提醒民眾在戴口罩時妝容技巧。

路透社報道，一名29歲的南韓YouTuber 「SSUNZY」拍攝影片，教民眾如何「戴口罩都靚」，影片上架後就數以萬計的點擊率。

她建議民眾使用更多的保濕霜，並在妝容上使用更自然的顏色，而不要使用較鮮艷的顏色。 另外，她又提到如果選擇使用保濕成份較高的粉底液，可能會出現「甩妝」的情況。

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路透社指，這些妝容技巧似乎很受歡迎，很多顏色較鮮艷的化妝品銷量下降，而護膚品的銷量卻有所增長。

南韓最大化妝品生產商愛茉莉太平洋 (Amorepacific Corporation)指，3月護膚品的銷量比前月大幅增長，其中抗衰老產品的銷量最穩定。

曾為防彈少年團（BTS）、少女時代工作的南韓著名時裝設計師Park Youn-hee指，在很多K-Pop明星包括 BTS等都有戴上口罩的情況下，南韓民眾較願意戴口罩抗疫。他更形容，口罩已是「韓式時尚」的一種。

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與許多國家一樣，南韓亦出現口罩短缺的問題。政府實行配額制度，限制每個人每周可以購買的口罩數量，並對口罩實行出口限制。

南韓民眾已把口罩、帽子視為「保護自己以及時尚」的結合。在南韓的疫情重災區大邱，不同的年齡都會戴上配有透明塑膠面罩的帽子。該時裝設計師形容，此款帽子適合所有休閒的衣著配搭。

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