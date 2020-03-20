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【加拿大疫情】加航裁員5100人 工會稱這就是現實

環球社會熱點 15:45 2020/03/20

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加拿大在新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情下宣布封關，從海外回國的加拿大人，需要自我隔離14天。現在只有四個機場接受國際航班。代表加拿大航空（Air Canada）乘務員的工會表示，加航大量縮減航班，公司將暫時解僱5100名員工。

加拿大航空乘務員工會周四（19日）發布的一份聲明稱，裁員計劃將在接下來的48小時內生效，約3,600名加拿大航空公司職員，加上該公司下屬廉航，加拿大胭脂航空（Air Canada Rouge）全體職員，共1549名員工會被解僱。

工會高層在聯合聲明中稱：「這是史無前例的，不是我們任何人都想經歷的事情。但是 ，這就是現實，我們已正在全天候工作，確保我們能代表員工發聲。」

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加拿大航空周三（18）宣布，加拿大對國際旅客進行嚴格的入境限制，3月底前，公司會逐步停止大部分國際航班。國內運作的機場亦會由62個減少至40個。

加拿大航空在一份聲明中表示，正在與所有工會進行討論，以開始將員工置於臨時下班狀態。公司發言人稱：「在條件允許的情況下，當我們增加航班時，員工將恢復到上班狀態。」該航空公司暫時無法提供多少名員工確實受到影響。

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責任編輯：曾子龍
 

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