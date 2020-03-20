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【新冠肺炎】全球手機出貨量按月跌4成　小米超越華為市佔升至第3

金融經濟 16:29 2020/03/20

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小米出貨量減幅少於華為等其他廠商，市佔率提升至全球第三。

市場調研機構Strategy Analytics公布2月全球智能手機出貨量，全球手機出貨量按月跌4成，首6大廠商除了三星手機出貨量減幅少於1成，其餘5間出貨量都跌3成以上，當中華為按月出貨少55%至550萬部，小米 （01810） 「輸少當贏」，按月出貨少40%至600萬部，超越華為，成為全球出貨第三的智能手機廠商。

以下為Strategy Analytics所統計的出貨量數據：

手機廠商 1月出貨量 2月出貨量 按月變幅
三星（Samsung） 2,010萬部 1,820萬部 -9%
蘋果（Apple） 1,600萬部 1,020萬部 -36%
小米 1,000萬部 600萬部 -40%
華為 1,220萬部 550萬部 -55%
OPPO 810萬部 400萬部 -51%
vivo 730萬部 360萬部 -51%

出貨量最高的Samsung表現，明顯較其他主要廠商理想，主要受惠於公司推出Galaxy S20 旗艦手機，與次位的蘋果差距拉開至800萬部。不過，隨韓國疫情擴大，勢影響3月出貨量表現。

蘋果出貨仍能保持逾千萬部，內地市場受新冠肺炎停工的衝擊甚為嚴重。4大國產廠商中，小米跌幅4成，已是各內地廠商中表現最佳，華為就是衝擊最大廠商，按月跌幅達55%。華為市佔率由2019年全年的第2位，滑落至第4位。OPPO、vivo按月跌幅都達5成以上。

小米表示，公司期內維持原定產品發佈策略，線上發佈小米10，並積極參與供應鏈復工，表現相對優秀，至昨日（19日）小米復工率已逾8成。

連跌多日後，小米今日股價大升6.6%，收報10.16元，成交達27.98億元。

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