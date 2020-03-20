【新冠肺炎】全球手機出貨量按月跌4成　小米超越華為市佔升至第3

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【全球大流行】歐洲網絡需求急增 Netflix未來30日只提供標清畫質
市場調研機構Strategy Analytics公布2月全球智能手機出貨量，全球手機出貨量按月跌4成，首6大廠商除了三星手機出貨量減幅少於1成，其餘5間出貨量都跌3成以上，當中華為按月出貨少55%至550萬部，小米 （01810） 「輸少當贏」，按月出貨少40%至600萬部，超越華為，成為全球出貨第三的智能手機廠商。
以下為Strategy Analytics所統計的出貨量數據：
|手機廠商
|1月出貨量
|2月出貨量
|按月變幅
|三星（Samsung）
|2,010萬部
|1,820萬部
|-9%
|蘋果（Apple）
|1,600萬部
|1,020萬部
|-36%
|小米
|1,000萬部
|600萬部
|-40%
|華為
|1,220萬部
|550萬部
|-55%
|OPPO
|810萬部
|400萬部
|-51%
|vivo
|730萬部
|360萬部
|-51%
出貨量最高的Samsung表現，明顯較其他主要廠商理想，主要受惠於公司推出Galaxy S20 旗艦手機，與次位的蘋果差距拉開至800萬部。不過，隨韓國疫情擴大，勢影響3月出貨量表現。
蘋果出貨仍能保持逾千萬部，內地市場受新冠肺炎停工的衝擊甚為嚴重。4大國產廠商中，小米跌幅4成，已是各內地廠商中表現最佳，華為就是衝擊最大廠商，按月跌幅達55%。華為市佔率由2019年全年的第2位，滑落至第4位。OPPO、vivo按月跌幅都達5成以上。
小米表示，公司期內維持原定產品發佈策略，線上發佈小米10，並積極參與供應鏈復工，表現相對優秀，至昨日（19日）小米復工率已逾8成。
連跌多日後，小米今日股價大升6.6%，收報10.16元，成交達27.98億元。
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