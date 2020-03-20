▲ 【倫敦封城】寧封地鐵也不戴口罩 英國爆口罩恐懼症 新冠肺炎英國疫情

新型冠狀病毒肺炎疫情全球大流行，但各地應對疫情卻展現相當文化差異。英國疫情愈發嚴重，倫敦多個地鐵站無限期關閉，嘗試阻止病毒擴散。然而，英國抗疫措施達到關閉地鐵站這樣極端程度時，英國人還是患有「口罩恐懼症」，不願意做最簡單的戴口罩防疫手段。英國不少中國留學生主動戴口罩，反而遭到嘲笑歧視。

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英國截至包括周四（19日），新冠肺炎確診病例接近3300宗，144人死亡，是歐洲疫情第六嚴重國家。倫敦是英國疫情重災區，市內確診病例佔1000宗左右。

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倫敦地鐵營運機構倫敦交通局（Transport for London）宣佈，倫敦約40個地鐵站從周四開始，無限期關閉。繼續開放的地鐵站主要是線路中轉站。

倫敦地鐵滑鐵盧及城市線（Waterloo & City Line）自周五（20日）起更會主線關閉。

倫敦地鐵周五及周六不會再提供24小時服務。倫敦地上鐵（Overground）夜間服務會暫停；巴士、輕軌等公共交通服務亦會縮減。

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對大城市來說，無限期關閉這麼多地鐵站，做法可算頗為極端。此境目前在英國出現就更加出奇。歐洲30國本周集體協調封關之際，英國拒絕參與；英國首相府也在改口，稱倫敦封城阻制人員流動「機會為零」。

相比捷克首都布拉格強制民眾乘搭公交要戴口罩，倫敦並沒有類似措施。可以說，英國人情願無限期關閉地鐵，也不願戴上口罩。

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英國的中國留學生並不介意戴口罩，但他們卻因此受到歧視。

英國《衛報》報道，倫敦大學城市學院（City University London）近日社會學研究顯示，中國留學生受歧視和欺凌過案增加，且都與「口罩恐懼症」（maskaphobia）有關，有受害者戴上口罩後遭人以「病毒」稱呼，部分人甚至遭到推撞和襲擊。

倫敦大學城市學院研究員稱，對不少中國留學生來說，戴口罩都是他們在英國遇到的最大文化衝擊，他們現正處於兩難，要不脫掉口罩增加染病風險，要不面對歧視。

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