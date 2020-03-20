港滙續強見逾3年高　東亞：有避險資金流入香港

美國聯儲局緊急減息後，香港銀行未有跟隨減息，港元同業拆息（Hibor）更連升6日，港滙亦再創逾3年高。財資界分析指，不排除部分避險資金，在美元流動性緊張的情況下，轉為流入與美元掛鈎的港元，推高港元需求。

但分析認為，一旦流動性有所紓緩，港滙需求回穩，在環球央行減息的背景下，港元拆息始終會跟隨美息回落，而港元存款息率亦有下跌空間。

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東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤指，Hibor與美元拆息（Libor）的差距日益擴闊，短期有利吸引資金流入港元。

亞洲股市今日顯著反彈，但他預期，因應疫情發展仍有不確定性，難斷言資金會否快速及持續流入亞洲區市場，因此仍要觀望，但保守估計港滙短期內未必會觸及7.75的強方兌換保證水平，

東亞：有資金流入香港

東亞銀行（00023）高級外匯市場策略師葉澤恆指，近期港匯走高因市場對美元需求大，但美元流動性緊張，故市場轉為流入與美元掛鈎的港元。另一方面，近期大量資金經港股通流入本港，同樣有助推高港匯。

葉澤恆表示，自歐美疫情爆發後，觀察到有資金流入本港；而近期外圍金融市場大幅波動，資金自高風險資產撤出，美元成為避險工具，亦帶動港匯上揚，相信要待疫情在歐美的發展以及金融市場波動慢慢平伏後，市場對美元及港元的需求才會放緩。他續指，相信這批資金暫時停泊在本港，未必會流入高風險資產。

對港元存息影響微

近期存息有所回落，葉澤恆認為，銀行存息理論上主要受經濟活動是否活躍影響，觀乎現時經濟活動及貸款需求疲弱，銀行對吸存取態亦較為審慎，故相信資金流入本港對存息並無大影響，而之後存息走向可留意會否有虛擬銀行趁機以較高存息吸納客戶。

張敬勤則認為，由於環球央行持續減息，港元拆息長遠會回落，屆時港元存款息率大機會跟隨下調。

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