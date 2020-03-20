【全球大流行】IMF：新冠肺炎衝擊　媲美08年金融海嘯

▲ 國際貨幣基金組織形容，疫症的影響猶如2008年金融海嘯。

國際貨幣基金組織（IMF）表示，新冠肺炎對經濟影響甚大，但認為中國在控制疫情值得參考，惟需要在經濟上得以取捨，形容疫情的衝擊能媲美2008年金融海嘯。

IMF認為，新冠肺炎疫情先在中國爆發，影響住戶、企業等繼而席捲金融機構及整個金融市場，嚴重程度猶如2008年金融海嘯。

成功遏制疫情擴散的代價是各國經濟放緩

IMF指，要成功遏制疫情擴散的代價就是各國經濟放緩。以中國為例，不論在國家及地方層面，實施嚴格的人口流動管制，即在疫情爆發時，內地多個城市「封市」。

新冠肺炎疫情為中國帶來可怕的災難之餘，對經濟發展亦造成巨大損失。IMF預計，中國今年首季度的經濟將錄得放緩，特別是工業生產、零售業在今年首兩個月的數據顯示內需非常疲弱。

疫情發展至今逾兩個月，內地大部分工廠已經全面復工。IMF相信，隨着國內外旅遊恢復，新增的感染個案可能再次上升，經濟活動的影響仍然會持續一段時間。

目前，疫情走向全球化，消費者及企業可能會保持審慎，對內地商品的需求下降。組織認為，中國政府需準備為金融體系作支持及穩定的角色。

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