【英國疫情】約翰遜妹妹籲養狗抗疫 父親照去酒吧

▲ 英國首相約翰遜被批評對抗新冠肺炎疫情領導不力,家人亦堅持佛系抗疫,父親早前聲稱照樣去酒吧,妹妹亦建議可養狗抗疫。

英國的新冠肺炎疫情嚴峻,增至近3300人確診及144人死亡,英國首相約翰遜被批評抗疫不力,但原來約翰遜全家都秉承佛系抗疫的原則。父親早前聲稱無懼疫情照樣去酒吧,妹妹亦建議家長如要在家工作和照顧停課子女,可養狗抗疫為家庭帶來歡樂。

【倫敦封城】機會為「零」 英國首相府突轉口風

英國樂隊疫情下照搞演唱會 人群密集勢播毒

英國宣布全部學校周五(20日)停課。首相約翰遜的妹妹雷切爾(Rachel Johnson)接受天空電視台採訪時,建議在家工作的民眾如同時照顧停課子女,可嘗試養一條狗來應對疫情。

雷切爾表示上周領養了1條8周大的曲架貴婦狗(cockapoo),更表示:

在這段黑暗的日子中,牠為我們的家庭增添歡樂。因此你應該養狗。

(She has cheered up our household in these dark times. So get a puppy)

網民卻對她的提議不敢苟同,不少人更於社交媒體Twitter上嘲笑她的「離地」言論。有人更質疑現實世界中很多人失業,甚至付不起租金和按揭,雷切爾竟説養狗可以解決問題。

【英國疫情】倫敦地鐵半關閉抗疫 或全市商店停業

【英國疫情】倫敦或封城 約翰遜轉軚下令學校停課

另外,約翰遜曾建議公眾應避免到酒吧及劇院等高危地點,又呼籲長者應留守家中減低傳染風險。但約翰遜79歲的父親斯坦利(Stanley Johnson),早前於獨立電視台(ITV)接受訪問時卻表示,如果有需要會照樣前往酒吧。

斯坦利更十分認同政府的群體免疫策略,並表示:

每個人都應患上這個病,然後克服疾病。

(everyone should get coronavirus and just get it over with.)

斯坦利的言論同樣引起公眾一面倒批評,又指斯坦利作為首相父親,獲賦予特殊權力而不遵守政府的建議。

【波音財困】黑莉跳船 辭任波音董事 反對公帑打救

【加拿大疫情】傳染病學家指 學校應停課兩年

▲ 英國首相約翰遜被批評對抗新冠肺炎疫情領導不力,家人亦堅持佛系抗疫,父親早前聲稱照樣去酒吧,妹妹亦建議可養狗抗疫。