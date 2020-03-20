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【英國疫情】約翰遜全家佛系抗疫 姐姐籲養狗 父照去酒吧

環球社會熱點 14:56 2020/03/20

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英國首相約翰遜被批評對抗新冠肺炎疫情領導不力，家人亦堅持佛系抗疫，父親早前聲稱照樣去酒吧，姐姐亦建議可養狗抗疫。

英國的新冠肺炎疫情嚴峻，增至近3300人確診及144人死亡，英國首相約翰遜被批評抗疫不力，但原來約翰遜全家都秉承佛系抗疫的原則。父親早前聲稱無懼疫情照樣去酒吧，姐姐亦建議家長如要在家工作和照顧停課子女，可養狗抗疫為家庭帶來歡樂。

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英國宣布全部學校周五（20日）停課。首相約翰遜的姐姐雷切爾（Rachel Johnson）接受天空電視台採訪時，建議在家工作的民眾如同時照顧停課子女，可嘗試養一條狗來應對疫情。

雷切爾表示上周領養了1條8周大的曲架貴婦狗（cockapoo），更表示：

在這段黑暗的日子中，牠為我們的家庭增添歡樂。因此你應該養狗。

（She has cheered up our household in these dark times. So get a puppy）

網民卻對她的提議不敢苟同，不少人更於社交媒體Twitter上嘲笑她的「離地」言論。有人更質疑現實世界中很多人失業，甚至付不起租金和按揭，雷切爾竟説養狗可以解決問題。

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另外，約翰遜曾建議公眾應避免到酒吧及劇院等高危地點，又呼籲長者應留守家中減低傳染風險。但約翰遜79歲的父親斯坦利（Stanley Johnson），早前於獨立電視台（ITV）接受訪問時卻表示，如果有需要會照樣前往酒吧。

斯坦利更十分認同政府的群體免疫策略，並表示：

每個人都應患上這個病，然後克服疾病。

（everyone should get coronavirus and just get it over with.）

斯坦利的言論同樣引起公眾一面倒批評，又指斯坦利作為首相父親，獲賦予特殊權力而不遵守政府的建議。

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