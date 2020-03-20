【意大利疫情】仍「不怕死」唔戴口罩 或致死亡率高？

▲ 意大利超越中國成為新冠肺炎死亡人數最高的國家。

意大利疫情嚴峻，因感染新冠肺炎的死亡人數增至3,400人，超越中國成為新冠肺炎死亡人數最高的國家。中國紅十字會副會長孫碩鵬指出，意大利死亡人數高，或因意大利人「不怕死」，意大利現仍有大批民眾外出兼不戴口罩。而多個外媒則分析指，意大利的新冠人炎死亡率高的原因，可能是源自意大利人口老化、意大利人防疫意識不足、醫療體系崩潰、空氣污染等問題。

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人口老化

英國《每日電訊報》引述，意大利衛生部顧問里恰爾迪（Walter Ricciardi）表示，意大利感染新冠肺炎的死亡率高，相信是與老年人口多有關。聯合國數據顯示，在意大利65歲以上人口佔23%。

里恰爾迪亦指出，意大利確診患者年齡中位數為67歲，對比中國的為46歲。

《美國醫學會雜誌》（JAMA）一項研究發現，意大利近87%的死亡個案，都是70歲以上的患者。

對比曾一度是中國以外疫情最嚴重國家的南韓，65歲以上人口僅佔約14.4%。

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只驗有明顯病徵人士

意大利現時只對重災區的北部地區、有出現明顯症狀的患者、前往醫院接受治療的人士或者進行病毒測試。截止3月20日，意大利共對約18.3人進行病毒測試。

倫敦衛生和熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）歐洲公共衛生教授麥基（Martin McKee）亦指，如果擴大病毒檢測範圍，發現更多無症狀病例，死亡率自然會下降。

對比南韓，即使是無病徵的人士都可能需要接受病毒測試，每日可檢測2萬人。截止3月20日零時，南韓共對境內31.6萬人進行病毒測試。

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防疫意識不足

正在意大利的中國紅十字會副會長孫碩鵬指出，意大利民眾仍未嚴格遵守封城措施，在米蘭仍有大批民眾出街，乘坐交通工具及外出吃飯，部份民眾甚至仍沒有戴口罩。

而意大利人向來喜愛以親吻臉龐方式打招呼，又喜歡與親朋好友高談闊論，同時亦視帶口罩等同患病的禁忌，相信是令疫情升溫的原因。

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醫療體系崩潰

英國《每日電訊報》引述世界衛生組織（WTO）突發衛生事件執行主任瑞安（Mike Ryan）指，意大利的醫生一般都需要一次過照顧多達1,200名患者。

而隨著愈來愈多的醫護人員受感染，醫療體系的壓力變得更大。最新數字顯示，意大利已經有2,000名醫護人員感染此病毒。

早前亦有報道指，疫情導致意大利的醫療物資短缺，前綫醫護人員亦欠缺足夠保障。意大利全科醫生聯會秘書佩德里尼（Paola Pedrini）指出，單在貝爾加莫（Bergamo），該地600個醫生當中已有110人患病。

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空氣污染高

瑞士IQAir指，在歐洲空氣污染高的100個城市中，意大利已佔24個，包括疫情重災區北部倫巴底大區（Lombardy）。有專家指，空氣污染高或會令患者病情惡化。

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