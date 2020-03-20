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【新冠肺炎】港府發6,000條檢疫電子手帶　無法啟動等於無用?

科技 14:43 2020/03/20

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有昨（19日）晚從紐西蘭抵港人士表示，至今仍未成功啟動手環，同時無法聯絡當局求助。（本報圖片）

為對抗新冠肺炎COVID-19，港府日前宣布，所有抵港人士需要接受14天強制家居檢疫，並利用電子手環監察被檢疫人士所在位置。惟網上日前流傳有檢疫人士佩戴電子手環乘搭巴士、港鐵外出的圖片，令外界質疑電子手環的監察作用形同虛設。有昨（19日）晚從紐西蘭抵港人士表示，至今仍未成功啟動手環，同時無法聯絡當局求助。

許姓夫婦二人表示，昨晚入境時已獲安排戴上電子手環及核對手機號碼，惟未獲當局協助啟動手環。許先生指，有依據其指引嘗試啟動手環，但至今仍無法接收手機短訊密碼，亦已致電約10次查詢：「可是電話不通，也不能留言。」

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政府資訊科技總監林偉喬今向公眾致歉，表示措施實施時間短，整個流程有不足之處，需再有所改善。而昨日在機場已派發6,000條手帶，惟當中只成功向有約2,000人發出啟用手帶的手機短訊密碼，今日會陸續發出其餘啟用密碼。

林偉喬於電台節目又指，以往會為入境人士安裝手機App並戴上電子手帶，但因近日入境人士較多，故只能為他們戴上手帶，及核對他們檢疫令的手機號碼，其後讓他們自行下載手機App。

他稱，正在研究加快流程，冀抵港者可預先下載手機App及先輸入個人資料，抵港後獲派電子監察手帶，再掃描二維碼（QR code），便可收到短訊，立刻啟動監測程序。

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記者：張寶燕

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