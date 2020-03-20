  • 21°C
香港時間 : 2020320日 (五) 17:28
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【全球大流行】網傳灣仔稅務大樓有職員確診　稅務局：目前無同事確診（第二版）

金融經濟 16:18 2020/03/20

分享：

香港新冠肺炎確診個案急速上升，網傳灣仔稅務大樓亦有多名員工確診，據網上流傳的圖片顯示，有穿著保護衣的人士在稅務大樓的多個範圍進行大規模消毒。

根據網上消息，灣仔稅務大樓一名稅務局印花稅署 （股票及租約）助理稅務主任，懷疑工作時感染新冠肺炎，現被列為疑似個案。而稅務大樓3樓、10樓、13樓及28樓都有職員懷疑個案，部份確診。

為釋除疑慮，稅務局局長吳權輝今日向員工發信，澄清目前未有員工確診患上新冠肺炎。

網傳在4個樓層的職員當中，在3樓工作的臨時員工對新冠肺炎的病毒測試結果呈陰性；另一位在28樓工作的助理評稅主任的太太確診，目前正接股醫院檢查及觀察；另外2位分別在10樓及13樓工作的助理評稅主任，3月16日由馬來西亞回港，航班有2名確診患者，而兩位同事的病毒檢疫結果呈陰性。

網傳灣仔稅務大樓分別有員工確診及被列作懷疑個案，有穿著保護衣人員到場消毒。（網上圖片）

本網曾就消息向政府查詢，衛生署新聞處職員回應時指手上未有相關資料，相關詳情要待下午4時半的記者會公布，並指每日都有多個懷疑個案新增，「無能力逐個check」。

相關文章：

【新冠肺炎】渣打荃灣眾安街分行職員初步確診　周末私人聚會周二曾上班（第二版）

【全球大流行】高盛長江中心投行員工「極有可能」患上新型肺炎

【航空告急】國泰航空削減4、5月96%客運運力　僅餘航線一覽


（第二版加入稅務局局長通知內容）

疫情 稅務局 香港 灣仔 稅務 新冠肺炎 全球大流行 武漢肺炎

上一篇文章

【新股IPO】諾誠健華暗盤開升逾一成　最多賺1550元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【澳洲新西蘭封關】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十三版）
【澳洲新西蘭封關】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十三版）
【煤氣業績】煤氣去年少賺25% 紅股20送1 較往年縮一半（第二版）
【煤氣業績】煤氣去年少賺25% 紅股20送1 較往年縮一半（第二版）
【名牌停產】Chanel、Hermes宣佈停產　Gucci3月份零訂單
【名牌停產】Chanel、Hermes宣佈停產　Gucci3月份零訂單
油價升21%　滙豐ADR升2%夜期升169點（不斷更新）
油價升21%　滙豐ADR升2%夜期升169點（不斷更新）
港股報復性反彈升1095點　納指期貨升停道指期貨升逾900點（不斷更新）
港股報復性反彈升1095點　納指期貨升停道指期貨升逾900點（不斷更新）