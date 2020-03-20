【全球大流行】網傳灣仔稅務大樓有職員確診　稅務局：目前無同事確診（第二版）

香港新冠肺炎確診個案急速上升，網傳灣仔稅務大樓亦有多名員工確診，據網上流傳的圖片顯示，有穿著保護衣的人士在稅務大樓的多個範圍進行大規模消毒。

根據網上消息，灣仔稅務大樓一名稅務局印花稅署 （股票及租約）助理稅務主任，懷疑工作時感染新冠肺炎，現被列為疑似個案。而稅務大樓3樓、10樓、13樓及28樓都有職員懷疑個案，部份確診。

為釋除疑慮，稅務局局長吳權輝今日向員工發信，澄清目前未有員工確診患上新冠肺炎。

網傳在4個樓層的職員當中，在3樓工作的臨時員工對新冠肺炎的病毒測試結果呈陰性；另一位在28樓工作的助理評稅主任的太太確診，目前正接股醫院檢查及觀察；另外2位分別在10樓及13樓工作的助理評稅主任，3月16日由馬來西亞回港，航班有2名確診患者，而兩位同事的病毒檢疫結果呈陰性。

▲ 網傳灣仔稅務大樓分別有員工確診及被列作懷疑個案，有穿著保護衣人員到場消毒。（網上圖片）

本網曾就消息向政府查詢，衛生署新聞處職員回應時指手上未有相關資料，相關詳情要待下午4時半的記者會公布，並指每日都有多個懷疑個案新增，「無能力逐個check」。

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（第二版加入稅務局局長通知內容）