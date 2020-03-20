Android 11 預覽版可「Airdrop」！支援檔案分享功能

▲ Google日前釋出下一代作業系統Android 11的第二個開發者預覽版本，當中新增Android版的 Airdrop，支援快速分享檔案功能！

蘋果公司（Apple）的AirDrop功能方便用戶在iOS及Mac系統間快速分享相片、連結等，而沒能使用AirDrop功能的Android用戶就只能默默等待，實在無奈。不過Android用戶有福了！Google日前釋出下一代作業系統Android 11的第二個開發者預覽版本，當中新增Android版的 Airdrop，支援快速分享檔案功能！

事實上，此Android版的Airdrop功能早於去年中傳來消息，當時稱為Nearby Sharing。據外媒《9to5google》發現，最新的Android 11的第二個開發者預覽版本內容中，提到了Fast Share（快速分享）的檔案分享功能。透過快速分享，用戶可在兩部Pixel 4手機間傳輸檔案，即類似於蘋果的AirDrop功能。

要啟用快速分享功能，可在影像、檔案的「分享選單」中＞ 點選啟動介面＞ 利用Wi-Fi查找附近裝置配對。

Google在文檔中又提到，表示目前兩 Pixel 4在使用Fast Share分享檔案時，可能出現傳輸成功但提示失敗的情況。

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責任編輯：張寶燕