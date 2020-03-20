京信通信料5G貢獻收入至少2成　升近6%

▲ 京信通信去年扭虧轉盈，錄得純利1.5億元。京信通信主席霍東齡。

京信通信 （02342） 去年業績由虧轉盈，錄得純利1.5億元，收入按年增長2.1%至57.8億元，派末期息每股1.2仙。主席霍東齡於業績電話會議上表示，新冠肺炎疫情對公司影響有限，由於海外訂單急需交付，工廠2月10日全面復工後，生產綫實行「早晚兩班制」趕工，料4月國內訂單需求恢復，國際訂單保持穩定。

他續稱，現時疫情在歐美蔓延，不確定性因素增加，集團會持續關注及評估疫情的影響。

京信通信績後收報3.05元，升5.9%，成交額1.99億元。

京信通信為全球發貨量第二大的基站天綫供應商，市場估計其市佔率在30%左右。霍東齡稱，去年正式步入5G商用時代，5G相關產品為收入貢獻約1成，對未來收入佔比升2至4感到樂觀。今年5G將進入規模建設，產生更多新頻譜，刺激新天綫需求，因此市場增長空間大。

去年來自三大電訊商，包括中移動 （00941） 、中電信 （00728） 及聯通 （00762） 的收入增加6.8%；中國鐵塔 （00788） 的收入貢獻升18.6%。國際市場收入貢獻下跌12.7%至16.4億元，收入佔比為28.4%，集團解釋，是由於部分區域尚未開始5G部署及4G建設放緩所致。

按業務劃分，主營業務天綫及子系統業務收入略微跌1%至28億元，因為5G開始進入規模建設，集團退出傳統射頻板塊，資源投入針對5G新需求的產品，如5G介質器件等。

網絡系統業務收入升8.3%至8.3億元，其中來自小基站產品的收入升6成至2.7億元，受惠於新型數字化室分業務進一步發展，推進皮基站的商用。

霍東齡表示，小基站業務增長迅速，但還未真正進入爆發增長期，因為天綫及小基站有時間差，天綫增加時，小基站才起步。5G周期長，現仍難以估計。

集團錄得來自老撾移動運營商ETL的虧損進一步擴闊至1.6億元，執行董事兼首席財務官張飛虎解釋，ETL去年第4季才正式實行4.5G商用，新客戶尚在獲取階段，料今年收入轉正。

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