【逆市營商】616火鍋店轉攻外賣　生意起死回生

▲ 616牛肉火鍋專門店創辦人何百鈞透露，疫情令火鍋店生意受挫，轉推外賣自取服務後，生意有所回升。

新冠肺炎疫情持續，確診人數不斷上升，本港亦多次爆出透過聚會傳染的確診病例。其中「打邊爐家族」更是首宗喚起民眾警覺性的案例，同時亦令多間火鍋店生意嚴重受挫。要在「疫市」中自救，616牛肉火鍋專門店決定推出一系列救亡方法，包括轉為外賣自取、或外賣折扣等方式吸引客人。

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主打新鮮牛肉的「616牛肉火鍋專門店」，創辦人之一何百鈞透露，新冠肺炎疫情對生意影響相當大。在「打邊爐家族」出現前，生意額已比往年同期下跌50%。他指，火鍋店過往農曆年期間都會休市，初五啟市後發現人流比往年同期少約3成，但當時仍未察覺是受疫情影響，認為只是港人到外地旅遊。

生意暴跌9成 2間分店停業

直至「打邊爐家族」確診後，616的生意「大插水」，一度暴跌9成，何百鈞坦言：「往時餐廳坐滿人，但2月每日只有小貓三、四隻，都幾可怕。」他補充，最嚴重試過其中一間店舖，一星期平均每日只有4位數字生意額，情況慘不忍睹。他與其他合夥人都相當惶恐，原先的店舖擴張計劃亦需暫緩。

為在逆境中求存，616由2月中開始推出外賣自取8折服務。何百鈞稱，其實616一直都有外賣服務，但未有作任何宣傳，主要供應給熟客，過往一個月只有2至3張外賣單，佔生意不到半成。何直言：「由火鍋店堂食轉作外賣方式，食物質素難保持完美，對我來說頗失望。但目前最重要的，是想辦法在市場上生存。」因此，616目前只提供到店自取，不會提供外送。何解釋，顧客可自行選擇取貨時間及取貨店舖，公司會因應食客的要求處理食材，「我相信顧客會考慮自己的住處與店舖距離，由他們自行決定會比我們提供外送來得可靠。」

▲ 616的外賣與堂食菜單分別不大，同樣能夠供應火鍋湯底、小食及牛肉。（受訪者提供圖片）

他透露，推出外賣服務，加上政府宣布3月開始復工，不少市民開始重回原有生活模式，「復工後，客人開始外出，選擇放工後購買外賣，所以3月的生意額較疫情爆發的低位回升約6成，外賣佔生意額5成。」他又指，幸好有一班熟客支持他們轉型，雖然難以追回過往的生意額，但每間舖的虧損比1、2月減少。

何續稱，轉做外賣後需另購入食物盒，成本增加一成半至兩成。但在嚴峻疫情下，不想把成本轉嫁到顧客身上，所以自行減少其他支出。他稱，616全港有12間店舖，現時選擇將其中兩間暫時停業，減低營運成本。

▲ 為在逆境中求存，616由2月中開始推出外賣自取8折服務。（616資料圖片）

員工適應力強 分散各區協助

何坦言，剛開始外賣服務時，因為沒有太多經驗，員工均手忙腳亂，樓面及廚房溝通未夠成熟，容易出現漏單情況，「員工往時只需專心在堂食部分，但現時需要兩方兼顧，開始時真的很混亂。」幸好員工的適應能力強，2至3日就上手。

此外，他們亦在分配人手方面有所協調，何稱：「在疫情爆發前，公司一直有人手短缺問題。而目前有兩間店舖暫停營業，該店員工可以分配到各區提供協助。」而目前每間店舖都安排一位員工主要負責處理外賣系統，令營運更加暢順。

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記者：曾曉汶