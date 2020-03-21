▲ 【Rolex停產】買勞力士隨時好過買騰訊？

新冠肺炎疫情持續蔓延，名錶龍頭勞力士（Rolex）宣布由3月17日至27日期間，關閉於瑞士所有錶廠10天。理論上，停工意味產量減少，勞力士錶價隨時愈來愈貴。地通拿（Daytona）貴為勞力士「錶王」，與港股「股王」騰訊 （00700） 相比，哪一隻投資潛力更大？

勞士力出名保值，每年最少調整官方售價一次，調整升幅達5%至6%。以俗稱「熊貓」的地通拿Rolex Cosmograph Daytona 116500LN為例，官方定價由2019年的96,700元，升到2020年的102,400元，加價5.9%，表現可謂跑贏不少股票。

▲ Rolex Cosmograph Daytona 116500LN官方定價102,400元。

要留意的是，買家其實難以官方價買入，只能從炒價入手。若參照chrono24交易網站，Rolex Cosmograph Daytona 116500LN二手價為17萬至21萬，即比官方價再要高出至少六成，難得的是「有價有市」，不少投資者願意一擲千金入手。

▲ 參照chrono24交易網站，Rolex Cosmograph Daytona 116500LN二手價為17萬至21萬。

若與藍籌股股王騰訊 （00700） 相比，作為新經濟股龍頭，若處於高增長周期，騰訊股價自然同樣高速增長。騰訊股價於2017年累升1.14倍，由189元水平升至406元水平，2019年騰訊股價亦升19.6%。

不過，一旦跌市則要面對捱價風險。以2018年跌市為例，騰訊股價全年跌22.7%；受累新冠肺炎疫情爆發全球大流行，環球股市暴瀉，港股近期亦步入技術性熊市。按騰訊周五（20日）收市價359.6元計算，今年以來已累跌4.3%。

▲ 港股步入技術性熊市，騰訊今年來累跌逾4%。

比起「可升可跌」的騰訊，「愈升愈有」的勞力士可能對部分投資者吸引力更大。

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