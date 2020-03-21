  • 23°C
香港時間 : 2020323日 (一) 00:13
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【Rolex停產】買勞力士隨時好過買騰訊？

金融經濟 10:05 2020/03/21

分享：

【Rolex停產】買勞力士隨時好過買騰訊？

新冠肺炎疫情持續蔓延，名錶龍頭勞力士（Rolex）宣布由3月17日至27日期間，關閉於瑞士所有錶廠10天。理論上，停工意味產量減少，勞力士錶價隨時愈來愈貴。地通拿（Daytona）貴為勞力士「錶王」，與港股「股王」騰訊 （00700） 相比，哪一隻投資潛力更大？

勞士力出名保值，每年最少調整官方售價一次，調整升幅達5%至6%。以俗稱「熊貓」的地通拿Rolex Cosmograph Daytona 116500LN為例，官方定價由2019年的96,700元，升到2020年的102,400元，加價5.9%，表現可謂跑贏不少股票。

Rolex Cosmograph Daytona 116500LN官方定價102,400元。

要留意的是，買家其實難以官方價買入，只能從炒價入手。若參照chrono24交易網站，Rolex Cosmograph Daytona 116500LN二手價為17萬至21萬，即比官方價再要高出至少六成，難得的是「有價有市」，不少投資者願意一擲千金入手。

參照chrono24交易網站，Rolex Cosmograph Daytona 116500LN二手價為17萬至21萬。

若與藍籌股股王騰訊 （00700） 相比，作為新經濟股龍頭，若處於高增長周期，騰訊股價自然同樣高速增長。騰訊股價於2017年累升1.14倍，由189元水平升至406元水平，2019年騰訊股價亦升19.6%。

不過，一旦跌市則要面對捱價風險。以2018年跌市為例，騰訊股價全年跌22.7%；受累新冠肺炎疫情爆發全球大流行，環球股市暴瀉，港股近期亦步入技術性熊市。按騰訊周五（20日）收市價359.6元計算，今年以來已累跌4.3%。

港股步入技術性熊市，騰訊今年來累跌逾4%。

比起「可升可跌」的騰訊，「愈升愈有」的勞力士可能對部分投資者吸引力更大。

【Rolex停產】勞力士關廠十日　Patek Philippe、Hublot即跟隨

【名牌停產】Chanel、Hermes宣佈停產　Gucci3月份零訂單

香港股票 鐘錶 藍籌股 騰訊控股（00700） 鐘錶 騰訊 新冠肺炎 全球大流行 武漢肺炎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【熊市來臨】恒指夜期又大低水　投資界料本周再破底
【熊市來臨】恒指夜期又大低水　投資界料本周再破底
【定期存款】滙豐中銀鬥劈港元存息 恒生出擊重奪冠軍
【定期存款】滙豐中銀鬥劈港元存息 恒生出擊重奪冠軍
【新加坡封關】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十三版）
【新加坡封關】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十三版）
恒指夜期收市大跌838點　黑期低水逾900點（不斷更新）
恒指夜期收市大跌838點　黑期低水逾900點（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【全球大錢荒】債券市場創歷來最大走資　聯儲局仍有終極絕招？
【全球大錢荒】債券市場創歷來最大走資　聯儲局仍有終極絕招？