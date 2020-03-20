  • 23°C
香港時間 : 2020320日 (五) 14:26
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【口罩供應】愛的家口罩4月初推出　藥房及網購「開心價」發售

商業 13:55 2020/03/20

分享：

愛的家（Family Mask）口罩將於4月初推出市面，由港人於內地廠房生產，再供應給港人。(愛的家Facebook圖片)

新冠肺炎疫情持續，本港各界人士相繼加入口罩生產行列，以解決口罩荒。九十後創業家鍾銘思牽頭成立愛的家（Family Mask）口罩生產線，口罩將於4月初推出市面。有份義務協助統籌的崔定邦透露，口罩將分為4個渠道供應給港人，並以「開心價」出售。

1. 藥房及網上零售
現時正與全港藥房聯絡，屆時藥房將會有現貨出售，視乎藥房取貨量多少。此外，4月初將開放網上銷售，現時網頁已啟用，待物流準備好便會啟動網上訂購，以便速遞到家中。(網購按此)

2. 供應機構
崔定邦指，2星期前已開始供應給機構，包括飲食及旅遊業，因這些行業的口罩需求大。

3. 醫護優惠1元1個
凡出示香港公立醫院醫護人員工作證件及香港身分證，可以1元購買1個口罩，每人每月限購兩盒，共100個。他補充，會透過零售渠道、網上平台及去醫院附近接觸醫護人員，便利他們購買口罩，希望為醫護人員打氣，購買詳情將於稍後公佈。

4. 捐贈保良局
每月將捐贈十萬個口罩給保良局，再透過保良局派發給有需要的團體，直至疫情結束為止。

崔定邦補充，廠房設於深圳，口罩原材料亦來自內地，現時有10條口罩生產線，24小時全自動化生產，月底將增至12條生產線，屆時日產合共高達400萬個口罩。

口罩規格：
BFE>99%
PFE>99%
歐盟EN14683
國際級檢測機構SGS驗證

記者：朱悅瀅

相關文章

【新冠肺炎】港府資助港產口罩　剩18個名額5間待批
今日
【新冠肺炎】港府資助港產口罩　剩18個名額5間待批
【口罩供應】「救世」口罩本月內出售現貨　負責人：已做好蝕本準備
2020/03/18
【口罩供應】「救世」口罩本月內出售現貨　負責人：已做好蝕本準備
【口罩供應】口罩生產商Oxyair　4.5萬盒成人口罩4月初開售
2020/03/12
【口罩供應】口罩生產商Oxyair　4.5萬盒成人口罩4月初開售
【口罩供應】中科工程及Oxyair增產兒童口罩　4至5月投產月產600萬個
2020/03/11
【口罩供應】中科工程及Oxyair增產兒童口罩　4至5月投產月產600萬個
疫情 口罩 新冠肺炎 武漢肺炎 崔定邦

上一篇文章

【逆市營商】616火鍋店轉攻外賣　生意起死回生

下一篇文章

【新冠肺炎】瑞士鐘錶出口香港　錄20年單月跌幅新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】中國口罩產能過剩　投機成立口罩廠恐血本無歸
【口罩供應】中國口罩產能過剩　投機成立口罩廠恐血本無歸
【口罩供應】CareHK匯愛口罩月產1500萬個　每個售1.95元
【口罩供應】CareHK匯愛口罩月產1500萬個　每個售1.95元
【口罩供應】Oxyair 23日開始首輪登記　第一輪抽2萬位幸運兒
【口罩供應】Oxyair 23日開始首輪登記　第一輪抽2萬位幸運兒
【齊心抗疫】鴻福堂本月24至27日　各區快閃派飲品（附時間地點）
【齊心抗疫】鴻福堂本月24至27日　各區快閃派飲品（附時間地點）
【新冠肺炎】珠寶業受重挫　謝瑞麟：邊有人買珠寶
【新冠肺炎】珠寶業受重挫　謝瑞麟：邊有人買珠寶