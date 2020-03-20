【口罩供應】愛的家口罩4月初推出　藥房及網購「開心價」發售

▲ 愛的家（Family Mask）口罩將於4月初推出市面，由港人於內地廠房生產，再供應給港人。(愛的家Facebook圖片)

新冠肺炎疫情持續，本港各界人士相繼加入口罩生產行列，以解決口罩荒。九十後創業家鍾銘思牽頭成立愛的家（Family Mask）口罩生產線，口罩將於4月初推出市面。有份義務協助統籌的崔定邦透露，口罩將分為4個渠道供應給港人，並以「開心價」出售。

1. 藥房及網上零售

現時正與全港藥房聯絡，屆時藥房將會有現貨出售，視乎藥房取貨量多少。此外，4月初將開放網上銷售，現時網頁已啟用，待物流準備好便會啟動網上訂購，以便速遞到家中。(網購按此)

2. 供應機構

崔定邦指，2星期前已開始供應給機構，包括飲食及旅遊業，因這些行業的口罩需求大。

3. 醫護優惠1元1個

凡出示香港公立醫院醫護人員工作證件及香港身分證，可以1元購買1個口罩，每人每月限購兩盒，共100個。他補充，會透過零售渠道、網上平台及去醫院附近接觸醫護人員，便利他們購買口罩，希望為醫護人員打氣，購買詳情將於稍後公佈。

4. 捐贈保良局

每月將捐贈十萬個口罩給保良局，再透過保良局派發給有需要的團體，直至疫情結束為止。

崔定邦補充，廠房設於深圳，口罩原材料亦來自內地，現時有10條口罩生產線，24小時全自動化生產，月底將增至12條生產線，屆時日產合共高達400萬個口罩。

口罩規格：

BFE>99%

PFE>99%

歐盟EN14683

國際級檢測機構SGS驗證

記者：朱悅瀅