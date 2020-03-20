【新冠肺炎】瑞士鐘錶出口香港　錄20年單月跌幅新高

▲ 瑞士鐘錶工業聯合會2月份的調查報告顯示，瑞士鐘錶出口香港，錄得20年來最嚴重的單月跌幅。

新冠肺炎疫情持續，本港珠寶業生意大跌，其相關的鐘錶生意亦受到影響。據瑞士鐘錶工業聯合會2月份的調查報告顯示，鐘錶出口額下跌9.2%，至16億瑞士法郎（約126億港元）；出口數目方面則為130萬隻手錶，按年減少38萬隻（-22.2%）。

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大部份亞洲市場出現急劇的跌幅。香港更是錄得20年來最嚴重的單月跌幅，下跌42%；中國更大跌51.5%；韓國及日本則分別下跌11.2%和2.1%。雖然亞洲生意大跌，歐洲部份地區不跌反升，如德國（+7.3%）、法國（+12.6%）和意大利（+5.0%）都錄得增長。

瑞士鐘錶出口市場受疫情影響生意大跌的同時，不少工廠基於員工安全考量等因素，都選擇關閉，或對瑞士鐘錶出口、銷售帶來進一步打擊。勞力士（Rolex）早前宣布，由本周二（17日）起關閉位於瑞士的工廠最少10日。而柏德菲臘（Patek Philippe）為配合瑞士政府呼籲，讓民眾減少社交接觸，於本周三（18日）亦宣布停工10日，如有需要更會延長關廠。

香港鐘表業總會主席李永安自己都有收藏錶，指出雖然瑞士製錶工廠關閉1星期，但由於每間店舖的鐘錶存貨量有3個月，對鐘錶的收藏價格影響不大。

責任編輯：馬意文