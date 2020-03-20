【逆市營商】政府籲港人減少聚會　forte自助餐轉型自救

▲ 如心艾朗酒店副總經理方廣基（右）表示，市民擔心自助餐需離開座位，令人群聚集，細菌容易傳播。

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，頓時人心惶惶，港府呼籲港人減少聚會、外出用膳，留在家中，餐飲業生意大受打擊，尤其港人一些經常參與的聚餐形式，如火鍋、自助餐、韓燒等，生意更是雪上加霜。如心艾朗酒店旗下的餐廳forte，原提供半自助餐形式，惟生意同樣受到疫情影響。要在「疫市」中生存，決定推出「三招」救市。

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位於觀塘如心艾朗酒店的「forte」，原主要提供半自助餐式服務，食客可自行夾取前菜。如心艾朗酒店副總經理方廣基表示，市民擔心自助餐需離開座位，令人群聚集，細菌容易傳播。他又指，forte主要客源為上班族及家庭，但2月政府鼓勵在家工作以及建議市民減少聚餐，令生意下跌。

▲ forte原主要提供半自助餐式服務，食客可自行夾取前菜。（受訪者提供圖片）

所以疫情爆發後，forte決定改變上菜方式，挽回顧客信心。方廣基稱，自2月開始，餐廳已暫停自助餐，轉以套餐服務供應，及安排「薯條及牛肉放題」由員工上菜；此外，更為港人提供「酒店套房+薯條及牛肉放題」食住套裝優惠，從而吸引更多本地客；同時加闊客人用餐所需的空間，避免人口太過密集，最多只會安排8成入座率。

▲ forte加闊客人用餐所需的空間，避免人口太過密集，最多只會安排8成入座率。（受訪者提供圖片）

他透露，forte在2月中推出外賣自取6折服務，「自從復工後，外賣數目開始增加，客源流量及生意額亦逐步回升。」方補充，公司過往已希望能嘗試不同方式提供服務，而是次疫情爆發卻成為契機，讓餐廳加速轉型。

▲ 如心艾朗酒店營業及市場推廣總監蔡慧詩指，forte會使用非塑膠兼可重用物料，提供外賣服務。（曾曉汶攝）

員工顧客溝通增 為食客探熱保障安全

在疫情下轉型，員工亦要逐步適應。方廣基認為，過往自助餐形式時，顧客會自取食物，與員工交流相較少。但改變上菜及增加外賣模式後，員工與顧客溝通相對增加，能拉近與顧客的關係，相信能吸引更多回頭客。

目前新冠肺炎病毒容易透過空氣及飛沫傳播，在食店與顧客溝通變多的情況下，食店必須做好防禦措施，確保員工在安全環境下工作。forte表示，會為每位員工提供一盒口罩、頭套、手套及消毒洗手液等防護裝備物品，而且食客進入餐廳必須進行探熱，保障客人和員工安全。

記者：曾曉汶