【波音財困】黑莉跳船 辭任波音董事 反對公帑打救

▲ 美國駐聯合國前大使黑莉反對美國政府拯救波音，因而辭任波音董事。

新型冠狀病毒肺炎疫情下，環球航空業死寂，美國飛機製造商波音（Boeing，美：BA）頓陷入困難，請求美國政府出手打救。惟波音董事會成員之一、美國駐聯合國前大使黑莉（Nikki Haley）堅決反對，更因而辭任波音董事。

【美國疫情】特朗普擬推「國有化」支持政府入股上市公司

【美國派錢】財長：大人派1000美元細路500 或派兩次

黑莉極力反對政府出錢打救波音，在辭職信中直言，明白波音財政緊張，但大量細企業及其他行業，亦面對相同困境，不能支持聯邦政府優先幫個別企業，亦不同意要依靠納稅人的錢。

她稱自己長期認為這不是政府應扮演的角色，強調事情涉及原則問題，因此，恰當的做法就是辭職（the proper thing to do is to resign）。黑莉2018年底卸任美國駐聯合國大使後，去年2月加入波音，至今約1年。

【美國疫情】加州料逾半人口感染 宣布封城抗疫

【加拿大疫情】傳染病學家指 學校應停課兩年

黑莉是美國政壇新星，外界認為她會參加2024年總統大選，共和黨有部分右翼人士，強烈反對由政府用公帑救私企，黑莉今次跳船，可避免捲入相關爭議，省卻麻煩。

不過，即使有反對，難以想像美國政府會任由波音倒下。波音是美國最大出口商，業務足以左右美國GDP，一旦倒下，會有200多萬人失飯碗，恐摧毀市場信心，可謂大到不能倒。

波音大得不能倒 特朗普必救 免成雷曼翻版（訂戶專享）

【環球錢荒】波音捱不住 尋求華府4680億援助航天業