  • 23°C
香港時間 : 2020320日 (五) 13:35
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【波音財困】黑莉跳船 辭任波音董事 反對公帑打救

環球經濟金融 13:11 2020/03/20

分享：

美國駐聯合國前大使黑莉反對美國政府拯救波音，因而辭任波音董事。

新型冠狀病毒肺炎疫情下，環球航空業死寂，美國飛機製造商波音（Boeing，美：BA）頓陷入困難，請求美國政府出手打救。惟波音董事會成員之一、美國駐聯合國前大使黑莉（Nikki Haley）堅決反對，更因而辭任波音董事。

【美國疫情】特朗普擬推「國有化」支持政府入股上市公司

【美國派錢】財長：大人派1000美元細路500 或派兩次

黑莉極力反對政府出錢打救波音，在辭職信中直言，明白波音財政緊張，但大量細企業及其他行業，亦面對相同困境，不能支持聯邦政府優先幫個別企業，亦不同意要依靠納稅人的錢。

她稱自己長期認為這不是政府應扮演的角色，強調事情涉及原則問題，因此，恰當的做法就是辭職（the proper thing to do is to resign）。黑莉2018年底卸任美國駐聯合國大使後，去年2月加入波音，至今約1年。

【美國疫情】加州料逾半人口感染 宣布封城抗疫

【加拿大疫情】傳染病學家指 學校應停課兩年

黑莉是美國政壇新星，外界認為她會參加2024年總統大選，共和黨有部分右翼人士，強烈反對由政府用公帑救私企，黑莉今次跳船，可避免捲入相關爭議，省卻麻煩。

不過，即使有反對，難以想像美國政府會任由波音倒下。波音是美國最大出口商，業務足以左右美國GDP，一旦倒下，會有200多萬人失飯碗，恐摧毀市場信心，可謂大到不能倒。

波音大得不能倒 特朗普必救 免成雷曼翻版（訂戶專享）

【環球錢荒】波音捱不住 尋求華府4680億援助航天業

相關文章

【美國疫情】特朗普擬推「國有化」支持政府入股上市公司
今日
【美國疫情】特朗普擬推「國有化」支持政府入股上市公司
【美國疫情】加州料逾半人口感染 宣布封城抗疫
今日
【美國疫情】加州料逾半人口感染 宣布封城抗疫
【加拿大疫情】傳染病學家指 學校應停課兩年
今日
【加拿大疫情】傳染病學家指 學校應停課兩年
【美國派錢】財長：大人派1000美元細路500 或派兩次
今日
【美國派錢】財長：大人派1000美元細路500 或派兩次
疫情 傳染病 美股 航空業 航空 波音（Boeing，美：BA） 美國 波音 美國共和黨 冠狀病毒

上一篇文章

【南韓疫情分佈】新增病例回落至雙位數 中日韓外長開視像會議

下一篇文章

【倫敦封城】機會為「零」 英國首相府突轉口風
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【英國疫情】倫敦或封城 約翰遜轉軚下令學校停課
【英國疫情】倫敦或封城 約翰遜轉軚下令學校停課
【歐洲疫情分佈圖】意大利死亡超中國 梵蒂岡也急惡化
【歐洲疫情分佈圖】意大利死亡超中國 梵蒂岡也急惡化
【澳洲新西蘭鎖國】主要封關國家地區 名單措施列表懶人包
【澳洲新西蘭鎖國】主要封關國家地區 名單措施列表懶人包
新型冠狀肺炎全球疫情（03月20日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月20日 時間13:00）
【澳元走勢】大跌至4.3算 澳洲央行突再減息0.25厘
【澳元走勢】大跌至4.3算 澳洲央行突再減息0.25厘
【美國疫情分佈圖】確診激增50%至1.4萬 紐約佔40%
【美國疫情分佈圖】確診激增50%至1.4萬 紐約佔40%