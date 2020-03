【波音財困】黑莉跳船 辭任波音董事 反對公帑打救

▲ 美國駐聯合國前大使黑莉反對美國政府拯救波音,因而辭任波音董事。

新型冠狀病毒肺炎疫情下,環球航空業死寂,美國飛機製造商波音(Boeing,美:BA)頓陷入困難,請求美國政府出手打救。惟波音董事會成員之一、美國駐聯合國前大使黑莉(Nikki Haley)堅決反對,更因而辭任波音董事。

【美國疫情】特朗普擬推「國有化」支持政府入股上市公司

【美國派錢】財長:大人派1000美元細路500 或派兩次

黑莉極力反對政府出錢打救波音,在辭職信中直言,明白波音財政緊張,但大量細企業及其他行業,亦面對相同困境,不能支持聯邦政府優先幫個別企業,亦不同意要依靠納稅人的錢。

她稱自己長期認為這不是政府應扮演的角色,強調事情涉及原則問題,因此,恰當的做法就是辭職(the proper thing to do is to resign)。黑莉2018年底卸任美國駐聯合國大使後,去年2月加入波音,至今約1年。

【美國疫情】加州料逾半人口感染 宣布封城抗疫

【加拿大疫情】傳染病學家指 學校應停課兩年

黑莉是美國政壇新星,外界認為她會參加2024年總統大選,共和黨有部分右翼人士,強烈反對由政府用公帑救私企,黑莉今次跳船,可避免捲入相關爭議,省卻麻煩。

不過,即使有反對,難以想像美國政府會任由波音倒下。波音是美國最大出口商,業務足以左右美國GDP,一旦倒下,會有200多萬人失飯碗,恐摧毀市場信心,可謂大到不能倒。

波音大得不能倒 特朗普必救 免成雷曼翻版(訂戶專享)

【環球錢荒】波音捱不住 尋求華府4680億援助航天業