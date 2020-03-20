醫生也無洗手習慣？Google向感染控制之父致敬

▲ Google Doodle 今（20日）為紀念倡導正確洗手觀念、被譽為感染控制之父的匈牙利醫生 Ignaz Semmelweis，推出了動畫影片展示正確洗手步驟。

新冠肺炎COVID-19肆虐，防疫觀念包括正確洗手以及戴口罩，再次深入民心。原來昔日有關正確洗手觀念的是源自於匈牙利婦產科醫生 Ignaz Semmelweis，Google Doodle 今（20日）為紀念倡導正確洗手觀念，以及獲譽為感染控制之父的匈牙利醫生 Ignaz Semmelweis，推出了動畫影片展示正確的洗手步驟。

據大英百科全書（Encyclopaedia Britannica），在Ignaz Semmelweis宣揚正確的洗手觀念後，在1848年的產房死亡率從18.27%下降至1.27%，他負責的產房甚至沒有人死亡。

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事實上，19世紀的防疫概念不完全，加上醫院環境資源不足，即使醫生也極少洗手或有重組的清潔醫療用具，患者在醫院內的死亡率極高。其中包括不少因子宮感染「產褥熱」（puerperal fever）而死亡的產婦。

Ignaz Semmelweis及後研究發現，產婦在醫院內受感染導致死亡的原因之一，是在手術室內傳染病源經由醫生帶給孕婦，於是在1847年3月20日證實了正確洗手能有效降低細菌傳染。

然而他當時宣導的洗手觀念並沒受認同，更導致他遭到醫學界抨擊，後續入住精神病院，於47歲過世。而在他死後，即1865年往後的日子，他所倡導的洗手觀念才逐漸獲得認同。

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責任編輯：張寶燕