【倫敦封城】機會為「零」 英國首相府突轉口風

▲ 【倫敦封城】英國新冠肺炎疫情惡化,但英國首相府突轉口風,指倫敦零機會封城

新冠肺炎疫情全球大流行,英國疫情增至近3300人確診,更有144人死亡。英國首相約翰遜曾表示疫情如持續蔓延,不排除加強管制人口,觸發倫敦封城的恐慌。英國首相府發言人其後再轉口風指,倫敦實施封城是零機會(zero prospect)的事。

英國政府較早前宣布,學校由周五(20日)起停課。首相約翰遜(Boris Johnson)更表示,如無法減慢疫情蔓延速度,尤其是作爲疫情重災區的倫敦,不排除會對人口流動採取更嚴格管制。

約翰遜的言論觸發外界猜測倫敦會否封城,但約翰遜的發言人其後表示:

目前尚無關閉倫敦交通網絡的計劃,對進出倫敦實施任何限制的機會為零。

(There are no plans to close down the transport network in London and there is zero prospect of any restrictions being placed on travelling in and out of London.)

發言人又補充指,坊間有關每個家庭只限一人出門的説法並非事實,更駁斥有關民眾離開寓所將被罰款的說法。

倫敦周三同時宣布關閉40個地鐵站。並會削減地鐵和公交車的班次。倫敦市長簡世德(Sadiq Khan)早前亦表示,不會徹底切斷交通運輸網絡,但或採取禁令等更嚴厲措施,強調是爲了保障生命而削弱公民自由。

英國於周四(19日)再增643宗新病例,累計增至3269人確診。倫敦亦成爲英國的疫情重災區,增至1221人確診。

▲ 倫敦周三同時宣布關閉40個地鐵站,並會削減地鐵和公交車的班次。

