【航空告急】國泰航空削減4、5月96%客運運力　僅餘航線一覽

國泰航空 （00293） 公布，國泰和國泰港龍將於4月及5月削減96%客運網絡運力。COVID-19疫症全球大流行及多國政府為應對疫情而實施旅遊限制，令旅遊需求嚴重下滑。國泰早前已預告，擬於4月及5月營運極少數的基本客運航班，而貨機航班運力則不受影響。

國泰表示，能否維持這些基本客運航班，取決於世界各地政府會否實施更多旅行限制。

國泰航空將營運各每週3班航班往返香港及12個目的地，包括：

倫敦（希思路）

洛杉磯

溫哥華

東京（成田）

台北

新德里

曼谷

雅加達

馬尼拉

胡志明市

新加坡

悉尼

國泰港龍航空將營運各每週三班航班前往3個航點：

北京

上海（浦東）

吉隆坡

國泰同系香港快運（HK Express）今日也宣布，3月23日起將暫停營運，直至4月底。

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國泰航空顧客及商務總裁林紹波稱，國泰肩負繼續提供往返香港樞紐的客運及貨運連繫的重責，會竭力維持少數航班往返網絡的主要航點，以確保關鍵國際航空動脈保持暢通。

貨運方面，林紹波強調，貨機航空網絡維持不變，並透過營運包機服務及以客機專載貨物增加運力，滿足貨運客戶需求。

國泰早前證實，已告知機艙服務員，擬將原先分配於今年較後時間放取的年假，提前至4月15日至5月31日期間放取。



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