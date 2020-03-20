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【航空告急】國泰航空削減4、5月96%客運運力　僅餘航線一覽

金融經濟 12:51 2020/03/20

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國泰航空 （00293） 公布，國泰和國泰港龍將於4月及5月削減96%客運網絡運力。COVID-19疫症全球大流行及多國政府為應對疫情而實施旅遊限制，令旅遊需求嚴重下滑。國泰早前已預告，擬於4月及5月營運極少數的基本客運航班，而貨機航班運力則不受影響。

國泰表示，能否維持這些基本客運航班，取決於世界各地政府會否實施更多旅行限制。

國泰航空將營運各每週3班航班往返香港及12個目的地，包括：

  • 倫敦（希思路）
  • 洛杉磯
  • 溫哥華
  • 東京（成田）
  • 台北
  • 新德里
  • 曼谷
  • 雅加達
  • 馬尼拉
  • 胡志明市
  • 新加坡
  • 悉尼

國泰港龍航空將營運各每週三班航班前往3個航點：

  • 北京
  • 上海（浦東）
  • 吉隆坡

國泰同系香港快運（HK Express）今日也宣布，3月23日起將暫停營運，直至4月底。

相關文章：【HKExpress】香港快運暫停服務至4月底　陳帆：討論措施讓航空界生存（第二版）

國泰航空顧客及商務總裁林紹波稱，國泰肩負繼續提供往返香港樞紐的客運及貨運連繫的重責，會竭力維持少數航班往返網絡的主要航點，以確保關鍵國際航空動脈保持暢通。

貨運方面，林紹波強調，貨機航空網絡維持不變，並透過營運包機服務及以客機專載貨物增加運力，滿足貨運客戶需求。

國泰早前證實，已告知機艙服務員，擬將原先分配於今年較後時間放取的年假，提前至4月15日至5月31日期間放取。


相關文章：【航空寒冬】IATA求救政府　3點支援航空界：直接補償、貸款擔保及減稅
相關文章：美國航空公司唔抵幫？10年用3700億回購股票

香港股票 疫情 國泰航空（00293） 港龍航空 國泰航空 航空 新冠肺炎

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