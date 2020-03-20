  • 22°C
香港時間 : 2020320日 (五) 15:57
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

煤氣減紅股挫一成 高息股無淨土?（訂戶專享）

金融經濟 14:50 2020/03/20

分享：

港股連日急瀉後終見強反彈，恒指一度升近一千點，但投資者仍是有人快樂有人愁。說的不是看淡的炒家，而是吹捧煤氣 （00003） 為穩陣派息之選的長情股東。煤氣每股派息雖不變，但減派紅股令股東大失所望，股價今早最多逆市挫逾一成，午後仍跌跌9%，罕見成表現最差藍籌。

...

欄名 : 交易講場

最新專欄文章 更多

當美股跌停成新常態 停市避跌為何不用想?（訂戶專享）
2020/03/19
當美股跌停成新常態 停市避跌為何不用想?（訂戶專享）
【直升機派錢】憂美國人手停口停 特朗普趕派錢毋懼財赤（訂戶專享）
2020/03/18
【直升機派錢】憂美國人手停口停 特朗普趕派錢毋懼財赤（訂戶專享）
本港抗疫成功 港股成資金避難所?
2020/03/17
本港抗疫成功 港股成資金避難所?
疫市凶險股神未見 仍有良策救市?（訂戶專享）
2020/03/13
疫市凶險股神未見 仍有良策救市?（訂戶專享）
【全球大流行】疫市恐懼未完 港股未到貪婪時（訂戶專享）
2020/03/12
【全球大流行】疫市恐懼未完 港股未到貪婪時（訂戶專享）
經濟 香港股票 每股派息 市盈率 滙豐控股（00005） 中國人民銀行 新冠肺炎 煤氣

上一篇文章

港滙續強見逾3年高　東亞：有避險資金流入香港

下一篇文章

【全球大流行】網傳灣仔稅務大樓有職員確診　有穿保護衣人士消毒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【名牌停產】Chanel、Hermes宣佈停產　Gucci3月份零訂單
【名牌停產】Chanel、Hermes宣佈停產　Gucci3月份零訂單
恒生指數午後再發力升1000點　美團抽升13%騰訊重上360元水平（不斷更新）
恒生指數午後再發力升1000點　美團抽升13%騰訊重上360元水平（不斷更新）
【煤氣業績】煤氣去年少賺25% 紅股20送1 較往年縮一半（第二版）
【煤氣業績】煤氣去年少賺25% 紅股20送1 較往年縮一半（第二版）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【澳洲新西蘭封關】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十三版）
【澳洲新西蘭封關】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十三版）
油價升21%　滙豐ADR升2%夜期升169點（不斷更新）
油價升21%　滙豐ADR升2%夜期升169點（不斷更新）