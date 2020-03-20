煤氣減紅股挫一成 高息股無淨土?（訂戶專享） 金融經濟 14:50 2020/03/20 分享： 港股連日急瀉後終見強反彈，恒指一度升近一千點，但投資者仍是有人快樂有人愁。說的不是看淡的炒家，而是吹捧煤氣 （00003） 為穩陣派息之選的長情股東。煤氣每股派息雖不變，但減派紅股令股東大失所望，股價今早最多逆市挫逾一成，午後仍跌跌9%，罕見成表現最差藍籌。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 當美股跌停成新常態 停市避跌為何不用想?（訂戶專享） 2020/03/19 當美股跌停成新常態 停市避跌為何不用想?（訂戶專享） 【直升機派錢】憂美國人手停口停 特朗普趕派錢毋懼財赤（訂戶專享） 2020/03/18 【直升機派錢】憂美國人手停口停 特朗普趕派錢毋懼財赤（訂戶專享） 本港抗疫成功 港股成資金避難所? 2020/03/17 本港抗疫成功 港股成資金避難所? 疫市凶險股神未見 仍有良策救市?（訂戶專享） 2020/03/13 疫市凶險股神未見 仍有良策救市?（訂戶專享） 【全球大流行】疫市恐懼未完 港股未到貪婪時（訂戶專享） 2020/03/12 【全球大流行】疫市恐懼未完 港股未到貪婪時（訂戶專享） 經濟 香港股票 每股派息 市盈率 滙豐控股（00005） 中國人民銀行 新冠肺炎 煤氣 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入