潤啤多賺34%末期息增5成 料下半年銷售可全面復甦（第二版）

▲ 受疫情拖累，潤啤預期今年首兩個月稅項前盈利按年跌42%

華潤啤酒 （00291） 去年純利增長34.3%至13.1億元（人民幣，下同），派末期股息每股0.045元，全年合共派息0.165元，分別增50%及37.5%。

潤啤去年整體啤酒銷量按年上升1.3%至約1143萬千升。受益於品牌重塑戰略，以及收購喜力中國所帶來的貢獻，中高檔啤酒銷量按年增長8.8%，推動整體平均銷售價格按年上升2.8%

集團於業績中披露，受疫情影響，預期今年首兩個月之未經審核綜合營業額及未計利息及稅項前盈利按年跌約26%及42%。集團首席執行官侯孝海表示，疫情令業務受較大及較長影響，其中餐飲及夜場近2個月全部關閉，嚴重影響銷情，現時全國庫存比去年同期多兩成，不過庫存消化速度已經於3月加速。

另外，在超市等零售渠道方面，雖仍錄得一定銷售，但銷售仍大幅下降，物流運輸亦受疫情影響。

華潤啤酒首席執行官侯孝海表示，全國雪花啤酒工廠已復工95%以上，隨著位於武漢的工廠今晚復工後，復工率已達100%，惟產能利用率因庫存仍多而未達高峰。

他續指，3月份銷情已較2月有所回升，如疫情繼續改善，相信下半年啤酒銷量能全面復甦，不過由於農曆新年期間為年內啤酒消費高峰之一，而相關消費隨後不會呈報復式反彈，暗示全年業績會受累。

（第二版：新增管理層評論）

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責任編輯：謝智聰