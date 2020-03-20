KOL加入家族生意迎戰「疫」境 開拓非一般網上英語教學課程

▲ 黃浩麟Alan加入家族經營的英語教學中心，運用數碼科技專長拓展網上教學，在疫情中創出一片新天。

新冠肺炎肆虐全城，私營教育行業亦陷入困境，很多未能正常開班，部分中小型補習社甚至要倒閉。去年底加入由家族打理的英語教育中心，曾在Google及數碼市場推廣公司工作，兼是全港十大IG KOL的黃浩麟(Alan)立即想到利用其科技專長協助中心拓展Zoom綫上教學平台，並率領外籍老師團隊齊心「轉型」，成功以創新生意模式挽救家族生意，令一眾學生即使留在家中，仍可生動有趣地學習英語。

開辦至今22年的English Wise Learning Center分別在美孚、黃埔、奧運及荔枝角設立教學中心，主力為幼稚園及小學學生提供由全外籍導師任教的英語課程。Alan坦言，新冠肺炎是中心面對過的最大危機：「面對疫情，網上教學成為留住學生的有效方法，但其實多年前公司已計劃推出網上教學，相關教材亦已準備得七七八八，只是抗疫成為契機，促使我們更快推出新的生意模式。」

Zoom遙距教學平台 獨家教材魅力所在

Zoom視像通訊軟件在疫情下知名度大增，其簡單易用的優點，相當適合進行視像教學。「然而，用Zoom進行網上教學，並不是直接將課堂搬到網上，因為若『照稿教』，只會令學習變得更加枯燥，因此教材及教學方式都要作出突破，才能令網上學習發揮更大的價值。」為了照顧仍會到中心的學生，中心依然開放，並加強消毒及戴口罩上課，Zoom更可實現綫上綫下的雙軌並行教學模式，因為對Alan而言，無論是傳統的教學模式，或是運用電子教學，重點均是 啟發學生的學習興趣。

其中，Alan視教材為關鍵，更特別介紹專為網上教學而編寫的《Online Traveling Around the World》(家中網上旅遊) 教材，它以旅遊為主題，令學生安坐家中，便能暢遊世界。「其中，『遊歷英國』便以《哈利．波特》的故事背景作為引子，帶學生走進小說的世界學習英文。另外又加入福爾摩斯、愛麗絲夢遊仙境、戇豆先生、英國皇室等元素，而這些都是小朋友喜歡的故事或題材，能大大增加他們的學習興趣。」Alan指，教育中心亦與本地原創卡通角色Ming the Minibus (明明小巴) 合作，推出不少有趣又好玩的教材，往後會繼續花心思，透過Zoom帶領學生「遊歷」更多國家。

▲ 《Online Traveling Around the World》(家中網上旅遊)「遊歷英國」是中心現時的王牌課程，未來更計劃介紹不同國家及地區，拓展為系列式課程。

世界經典名著《綠野仙蹤》創造了多個家喻戶曉的角色，當中的魔幻情節令人看得津津有味，《The Theme of Wizard of OZ》這套教材就能讓學生跟着故事情節冒險，尋找勇氣、愛心與智慧，一邊欣賞這部著名的兒童文學，一邊輕鬆學習英文。Alan強調，其他同業要複製網上教學模式不難，但要準備如此生動有趣的教材，需要大量時間及工夫，非短時間內能夠做到。

全外籍導師團隊 教學融入生活經歷

教材之外，另一能吸引一眾學生的元素，就是優質的師資。「由於教育中心十分重視教學質素及啟發學生學習的樂趣，因此引入精通英語的全外籍老師團隊，為學生開創愉快有趣的學習模 式。」許多家長都希望小朋友學好英文，但往往愈催谷，小朋友就愈抗拒。「外籍導師富有幽默感，不時以簡單笑話鼓勵小朋友多交流，以生動活潑的方式慢慢令小朋友愛上英語學習。而他們編寫的教材含有真實生活經歷，尤富趣味，例如有英籍老師對英國文化瞭如指掌，年輕時更去過逾百個國家旅遊，學識豐富，出口成章，教起書來更生動有趣。」

▲ 精通英語的全外籍老師團隊為學生編寫有趣教材，開創愉快的學習模式。

雖然轉型計劃只實踐了短短1個月，對老師和學生來說都是新的體驗，但很快已見證到這種綫上模式的優點，「網上課程推出至今成效相當不俗，多個中心已成功開辦了多個E-Class。」談及學生的反應，Alan表示：「有學生每日都上一、兩個小時的課堂，學習英文成為了一種娛樂。而不少家長亦對Zoom綫上學習評價正面，有時學生覺得內容有趣，更會叫家人到電腦前一起聽課。」不過， 網上教學比起在課室教書更具挑戰性，既要滿足小朋友，又要滿足家長，上課前亦需要更多準備、教得更投入，因此導師也要與時並進，接受相應培訓。

推動教育界創新 KOL思維助社媒宣傳

經此一「疫」，令Alan深信網上學習的確潛力無限，堅定了他繼續向前開拓的決心。「過往中心只能吸引到同區學生上課，但網上課程靈活性高，更可提供跨地域的平台，早前就有來自中國內地、馬來西亞及加拿大的學生報讀網上課程。」而談到下一步計劃，Alan表示計劃將課程引入幼兒園和小學，現籌備安排有興趣的校長在網上免費觀課，期望有學校能認同這種全新的教學方式，商討合作的可能性。

此外，本身為全港10大IG KOL的Alan，亦為中心開設了Instagram帳戶，計劃拍攝更多靚相加強宣傳推廣，往後亦會更新中心網站加入網上付款系統，亦將花更多心思製作教材，並思考如何利用先進科技、創新的意念，令學生獲得更佳的英語學習體驗。

黃浩麟（Alan)

學歷：

・香港大學會計與金融學士

・南澳大學工商管理碩士

工作經歷：

・現職English Wise Learning Center - Business Development Director

・2017-2019年：X Social Group客戶經理

・2015-2017年：Google (香港) Account Coordinator

・香港十大IG KOL(IG: alaninfinity)

(資料由客戶提供)