KOL加入家族生意迎戰「疫」境 開拓非一般網上英語教學課程

▲ 黃浩麟Alan加入家族經營的英語教學中心,運用數碼科技專長拓展網上教學,在疫情中創出一片新天。

新冠肺炎肆虐全城,私營教育行業亦陷入困境,很多未能正常開班,部分中小型補習社甚至要倒閉。去年底加入由家族打理的英語教育中心,曾在Google及數碼市場推廣公司工作,兼是全港十大IG KOL的黃浩麟(Alan)立即想到利用其科技專長協助中心拓展Zoom綫上教學平台,並率領外籍老師團隊齊心「轉型」,成功以創新生意模式挽救家族生意,令一眾學生即使留在家中,仍可生動有趣地學習英語。

開辦至今22年的English Wise Learning Center分別在美孚、黃埔、奧運及荔枝角設立教學中心,主力為幼稚園及小學學生提供由全外籍導師任教的英語課程。Alan坦言,新冠肺炎是中心面對過的最大危機:「面對疫情,網上教學成為留住學生的有效方法,但其實多年前公司已計劃推出網上教學,相關教材亦已準備得七七八八,只是抗疫成為契機,促使我們更快推出新的生意模式。」

Zoom遙距教學平台 獨家教材魅力所在

Zoom視像通訊軟件在疫情下知名度大增,其簡單易用的優點,相當適合進行視像教學。「然而,用Zoom進行網上教學,並不是直接將課堂搬到網上,因為若『照稿教』,只會令學習變得更加枯燥,因此教材及教學方式都要作出突破,才能令網上學習發揮更大的價值。」為了照顧仍會到中心的學生,中心依然開放,並加強消毒及戴口罩上課,Zoom更可實現綫上綫下的雙軌並行教學模式,因為對Alan而言,無論是傳統的教學模式,或是運用電子教學,重點均是 啟發學生的學習興趣。

其中,Alan視教材為關鍵,更特別介紹專為網上教學而編寫的《Online Traveling Around the World》(家中網上旅遊) 教材,它以旅遊為主題,令學生安坐家中,便能暢遊世界。「其中,『遊歷英國』便以《哈利.波特》的故事背景作為引子,帶學生走進小說的世界學習英文。另外又加入福爾摩斯、愛麗絲夢遊仙境、戇豆先生、英國皇室等元素,而這些都是小朋友喜歡的故事或題材,能大大增加他們的學習興趣。」Alan指,教育中心亦與本地原創卡通角色Ming the Minibus (明明小巴) 合作,推出不少有趣又好玩的教材,往後會繼續花心思,透過Zoom帶領學生「遊歷」更多國家。

▲ 《Online Traveling Around the World》(家中網上旅遊)「遊歷英國」是中心現時的王牌課程,未來更計劃介紹不同國家及地區,拓展為系列式課程。

世界經典名著《綠野仙蹤》創造了多個家喻戶曉的角色,當中的魔幻情節令人看得津津有味,《The Theme of Wizard of OZ》這套教材就能讓學生跟着故事情節冒險,尋找勇氣、愛心與智慧,一邊欣賞這部著名的兒童文學,一邊輕鬆學習英文。Alan強調,其他同業要複製網上教學模式不難,但要準備如此生動有趣的教材,需要大量時間及工夫,非短時間內能夠做到。

全外籍導師團隊 教學融入生活經歷

教材之外,另一能吸引一眾學生的元素,就是優質的師資。「由於教育中心十分重視教學質素及啟發學生學習的樂趣,因此引入精通英語的全外籍老師團隊,為學生開創愉快有趣的學習模 式。」許多家長都希望小朋友學好英文,但往往愈催谷,小朋友就愈抗拒。「外籍導師富有幽默感,不時以簡單笑話鼓勵小朋友多交流,以生動活潑的方式慢慢令小朋友愛上英語學習。而他們編寫的教材含有真實生活經歷,尤富趣味,例如有英籍老師對英國文化瞭如指掌,年輕時更去過逾百個國家旅遊,學識豐富,出口成章,教起書來更生動有趣。」

▲ 精通英語的全外籍老師團隊為學生編寫有趣教材,開創愉快的學習模式。

雖然轉型計劃只實踐了短短1個月,對老師和學生來說都是新的體驗,但很快已見證到這種綫上模式的優點,「網上課程推出至今成效相當不俗,多個中心已成功開辦了多個E-Class。」談及學生的反應,Alan表示:「有學生每日都上一、兩個小時的課堂,學習英文成為了一種娛樂。而不少家長亦對Zoom綫上學習評價正面,有時學生覺得內容有趣,更會叫家人到電腦前一起聽課。」不過, 網上教學比起在課室教書更具挑戰性,既要滿足小朋友,又要滿足家長,上課前亦需要更多準備、教得更投入,因此導師也要與時並進,接受相應培訓。

推動教育界創新 KOL思維助社媒宣傳

經此一「疫」,令Alan深信網上學習的確潛力無限,堅定了他繼續向前開拓的決心。「過往中心只能吸引到同區學生上課,但網上課程靈活性高,更可提供跨地域的平台,早前就有來自中國內地、馬來西亞及加拿大的學生報讀網上課程。」而談到下一步計劃,Alan表示計劃將課程引入幼兒園和小學,現籌備安排有興趣的校長在網上免費觀課,期望有學校能認同這種全新的教學方式,商討合作的可能性。

此外,本身為全港10大IG KOL的Alan,亦為中心開設了Instagram帳戶,計劃拍攝更多靚相加強宣傳推廣,往後亦會更新中心網站加入網上付款系統,亦將花更多心思製作教材,並思考如何利用先進科技、創新的意念,令學生獲得更佳的英語學習體驗。

黃浩麟(Alan)

學歷:

・香港大學會計與金融學士

・南澳大學工商管理碩士

工作經歷:

・現職English Wise Learning Center - Business Development Director

・2017-2019年:X Social Group客戶經理

・2015-2017年:Google (香港) Account Coordinator

・香港十大IG KOL(IG: alaninfinity)

