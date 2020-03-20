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【HKExpress】香港快運暫停服務至4月底　陳帆：討論措施讓航空界生存（第二版）

金融經濟 13:09 2020/03/20

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香港快運（HK Express）停飛至４月底。

國泰航空 （00293） 旗下廉航香港快運（HK Express，UO）宣布，將於今年3月23日（星期一）至4月30日期間，暫時香港快運停止所有航班營運，香港快運初步預期5月1日復飛。

香港快運表示，因應新型冠狀病毒於全球大流行的情況持續，令港府及亞洲多國相繼頒布多項入境限制，以及旅遊需求大幅下降，決定暫停服務。

運房局局長陳帆稱，留意到香港快運暫時停運，而快運已經有保障乘客和員工安全的措施，機管局已推出涉款16億元的一系列措施，協助航空業界，港府正深入討論其他措施，讓香港航空事業得以生存。

他重申，現時正密切留意航空業界的情況，形容全球航空業界都因應疫情、入境限制面對需求大減難題，香港作為航空樞紐，也受到嚴重衝擊。

香港快運計劃於5月1日恢復航班營運，而官網亦繼續出售5月起出發的機票。香港快運25條航線中，23條航線、逾2000個航段都已取消，乘客可更改出發日期、更改航線或全數退款等。

暫停營運期間，香港快運會將機組人員原先分配於今年較後時間放取的年假，提前於今年4月至6月期間放取，確保恢復航班營運時備有足夠前線人手應付需求。

香港快運已採取多項措施確保企業營運資金充裕，其中包括控制成本、凍結職位招聘、協調供應商，以及推行「特別無薪假計劃」，藉此減輕疫情對企業財政所造成的影響。

國泰去年3月公布擬以49.3億元全購香港快運，於7月完成收購。國泰今日（20日）因應疫情宣布，4月、5月客運運力減少96%。

【航空告急】國泰航空削減4、5月96%客運運力　僅餘航線一覽

（第二版加入陳帆評論）

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