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【Rolex停產】Patek Philippe、Hublot 跟隨勞力士關廠十日

金融經濟 18:12 2020/03/20

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新冠肺炎疫情持續蔓延，歐洲成全球疫情重災區，各國接連實施出入境管制，衝擊瑞士鐘錶業。瑞士名牌錶龍頭勞力士（Rolex）宣布周二（17日）至27日期間，關閉在瑞士所有的錶廠10天，柏德菲臘（Patek Philippe）周三（18日）也宣佈停工10天，更表明如有需要，將會延長關廠。

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隨著勞力士公佈停廠消息，其他鐘錶品牌亦更隨實施關廠安排，百達翡麗（Patek Philippe）自瑞士時間18日起至27日關閉總部與錶廠；隸屬LVMH集團的Hublot（宇舶錶）亦停工，復工日期將視乎疫情發展；AP（Audemars Piguet，愛彼錶）於瑞士時間18日宣布暫停產線與部分專賣店。

另外，卡地亞（Cartier）於二手名錶網站Watchfinder推出二手錶特價優惠，限時一周，部分折扣達50%。

事實上，疫情打擊瑞士鐘錶出口，上月出口降9%，創8個月新低，當中對中國內地及香港出口更分別大跌52%及42%。

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責任編輯：趙偉津

疫情 鐘錶 鐘錶 瑞士 歐洲 香港 中國 全球大流行 肺炎 武漢肺炎

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