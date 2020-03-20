【加拿大疫情】傳染病學家指 學校應停課兩年

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情成全球大瘟疫，加拿大疫情擴大，確診新冠肺炎個案已過800宗，死亡人數增至10人。溫哥華所在的卑詩省、多倫多及首都渥太華所屬的安大略省，仍是重災區。多倫多兩位傳染病學家表示，學校應全年停課，甚至可能兩年。

多倫多大學達拉拉納公共衛生學院，傳染病學家圖伊特（Ashleigh Tuite）稱：「公眾至少應該接受本學年可能要全面取消的可能性，我不願猜測9月開學會發生甚麼事，但可能會是個混亂的新學年。」

她補充，僅關閉學校一個月還不足以阻止新冠肺炎的傳播，社會隔離可能持續數月，甚至數年。她的大學小組於2月份開始研究，預測關閉學校和讓人們在家工作的時間，當時很明顯新冠肺炎已失控，傳播到加拿大可能性高。

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她表示：「我們預測未來32周，仍然會有很多人被感染，還有很多人需要住院，這超出了目前醫療體系所能支持的範圍。」

約克大學疾病建模中心主任赫弗南（Jane Heffernan）表示，無法預測學校停課和在家工作可能持續多久。但是她承認研究表明可能需要幾個月到兩年時間。她引述倫敦帝國學院的一項研究稱，社交距離可能會持續12到18個月。

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責任編輯：曾子龍

