  • 22°C
香港時間 : 2020320日 (五) 11:57
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

微軟Teams用戶突破4千萬　新增多項視像會議功能

科技 11:41 2020/03/20

分享：

新冠肺炎擴散至全球，不少外國企業都正實施在家工作安排，遠程辦公軟件需求大增，當中微軟Teams成為各類企業大熱門，現時每日的活躍用戶量上升至4,400萬。

新冠肺炎擴散至全球，不少外國企業都正實施在家工作安排，遠程辦公軟件需求大增，當中微軟Teams成為各類企業大熱門，現時每日的活躍用戶量上升至4,400萬。

近日，Microsoft 365企業副總裁Jared Spataro表示，截至今年3月18日為止 ，微軟Teams的每日用戶量已達到4,400萬。他表示， 當中客戶多數為大型企業，包括財富百大企業，在遙距辦公期間都使用微軟Teams進行工作溝通。

＜＜【Home Office】Microsoft推WFH後視像使用率大增　提升效率有法

＜＜【Home Office】Google、微軟會議協作工具　免費試用兼增加權限

新增離綫傳送功能

為客戶提供更佳服務，微軟更宣布即將推出多項新功能，包括「Live Noise Suppression」降噪功能，使用人工智能（AI）來減低環境噪音，避免在視像會議中受打字的鍵盤聲或其他雜音干擾，集中收錄會議的說話人聲。

除此之外，視像會議的介面還加入「Raise Hand」功能，在進行多人會議時，若參與者想發問，可提前發送視覺提示（visual cue），再開始提問。另外，Teams 將支援離綫使用，用戶在沒有網絡或網絡不穩的情況下亦能讀取並傳送訊息。此外，該公司亦提供Microsoft 365 Business Voice，連結各種裝置，讓中小企業靈活設立虛擬辦公室，方便員工可以利用視像會議、電話等方式溝通。微軟表示，上述的多項新功能將會在今年內陸續推出。

責任編輯：李寶如

相關文章

【Home Office】Microsoft推WFH後視像使用率大增　提升效率有法
2020/03/12
【Home Office】Microsoft推WFH後視像使用率大增　提升效率有法
【Home Office】Google、微軟會議協作工具　免費試用兼增加權限
2020/03/04
【Home Office】Google、微軟會議協作工具　免費試用兼增加權限
【Home Office】視像會議設備升級　完善系統添效率
2020/02/25
【Home Office】視像會議設備升級　完善系統添效率
【Home Office】在家工作神器　企業協作軟件助團隊溝通
2020/01/29
【Home Office】在家工作神器　企業協作軟件助團隊溝通
軟件 人工智能 在家工作 Google Microsoft 肺炎 新冠肺炎

下一篇文章

【新冠肺炎】將最新疫情消息置頂　FB夥WHO發佈真實信息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5G】香港電訊下月推5G　將於旗艦店設5G體驗區
【5G】香港電訊下月推5G　將於旗艦店設5G體驗區
【WhatsApp Dark Mode】WhatsApp推出黑暗模式　簡單設定即可啟用（附教學）
【WhatsApp Dark Mode】WhatsApp推出黑暗模式　簡單設定即可啟用（附教學）
【iPad Pro】蘋果新iPad Pro賣6399起　懸浮式精妙鍵盤夠吸睛？
【iPad Pro】蘋果新iPad Pro賣6399起　懸浮式精妙鍵盤夠吸睛？
【新冠肺炎】意大利醫院儀器零件短缺　靠3D打印技術助修補
【新冠肺炎】意大利醫院儀器零件短缺　靠3D打印技術助修補
【5G】中移動5G方案登場　最平體驗價198元享30GB
【5G】中移動5G方案登場　最平體驗價198元享30GB
【5G】唯一不採用華為5G電訊商？SmarTone 未來５年夥愛立信推5G
【5G】唯一不採用華為5G電訊商？SmarTone 未來５年夥愛立信推5G