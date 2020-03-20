【Home Office】微軟Teams用戶突破4千萬　新增多項視像會議功能

▲ 新冠肺炎擴散至全球，不少外國企業都正實施在家工作安排，遠程辦公軟件需求大增，當中微軟Teams成為各類企業大熱門，現時每日的活躍用戶量上升至4,400萬。

新冠肺炎擴散至全球，不少外國企業都正實施在家工作安排，遠程辦公軟件需求大增，當中微軟Teams成為各類企業大熱門，現時每日的活躍用戶量上升至4,400萬。

近日，Microsoft 365企業副總裁Jared Spataro表示，截至今年3月18日為止 ，微軟Teams的每日用戶量已達到4,400萬。他表示， 當中客戶多數為大型企業，包括財富百大企業，在遙距辦公期間都使用微軟Teams進行工作溝通。

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新增離綫傳送功能

為客戶提供更佳服務，微軟更宣布即將推出多項新功能，包括「Live Noise Suppression」降噪功能，使用人工智能（AI）來減低環境噪音，避免在視像會議中受打字的鍵盤聲或其他雜音干擾，集中收錄會議的說話人聲。

▲ 視像會議的介面還加入「Raise Hand」功能，在進行多人會議時，若參與者想發問，可提前發送視覺提示（visual cue），再開始提問。（微軟官方網站）

除此之外，視像會議的介面還加入「Raise Hand」功能，在進行多人會議時，若參與者想發問，可提前發送視覺提示（visual cue），再開始提問。另外，Teams 將支援離綫使用，用戶在沒有網絡或網絡不穩的情況下亦能讀取並傳送訊息。此外，該公司亦提供Microsoft 365 Business Voice，連結各種裝置，讓中小企業靈活設立虛擬辦公室，方便員工可以利用視像會議、電話等方式溝通。微軟表示，上述的多項新功能將會在今年內陸續推出。

「Live Noise Suppression」降噪功能，使用人工智能（AI）來減低環境噪音

責任編輯：李寶如