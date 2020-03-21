【美國疫情】加州料逾半人口感染 宣布「封州」抗疫

▲ 加州於未來8周料有逾半人口確診新冠肺炎，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）緊急宣布封城。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，50州全數淪陷，全國更已有破萬人確診。加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）緊急宣布居家令以達到封城效果，呼籲州内4000萬名民眾留守家中。紐瑟姆更預計，加州於未來8周將有逾半人口確診新冠肺炎。

【美國疫情分佈】確診幾何級上升 紐約巨災

美國或派兩次錢 大人1000美元細路500

美國媒體報道，紐瑟姆周四（19日）晚宣布居家令，呼籲加州所有民眾留守家中，但民眾可出外購買食品及日用品。紐瑟姆表示如違反政府命令，民眾將被處以輕罪（misdemeanor），但相信社會壓力會較法律更有效，可促使民眾留在家中。

紐瑟姆表示，加州於周三（18日）單日已新增126宗病例，州内部分地區的確診數字更每4天增1倍。紐瑟姆表示，8周内將有2550萬人感染，他更指出即使只有20%的患者住院，亦涉及近2萬人，當地的醫療系統將不勝負荷。

勞力士瑞士停工10日 卡地亞二手割價求售

特朗普擬國有化支持政府入股上市公司

加州截至美國東部時間周三晚，已增至近700宗確診病例，確診數字在全國50州中為第3高，僅次於華盛頓州及紐約州。加州本周較早時已下令關閉大部分商店，僅得超市、藥店及銀行等涉及民生所需的企業維持營業。

三藩市更於周一（16日）宣布封城，要求700萬名居民盡量留在家中，直至4月7日，成爲美國首個實施居家令的地區。

美國近30%確診為青年 大學生照去海灘玩

馬來西亞4成人不自律 政府拒包容或動用軍隊

法國人不搶廁紙 只囤積法包

責任編輯：鄭錦玲