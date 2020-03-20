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【美國派錢】財長：大人派1000美元細路500 或派兩次

環球社會熱點 11:25 2020/03/20

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美國計劃每人派1000美元，兒童派500美元，會有第二輪派錢。

美國政府派錢助民眾應急的計劃，有更多細節出爐，派錢金額一如所料，是每名美國成年人1000美元，每名兒童亦可獲派500美元，意味1個4人家庭，可獲3000美元。而且當局計劃不只派一次，或有第2輪派錢。

【美國疫情】特朗普支持政府入股上市公司

【美國派錢】為何2周神速派到 直接存入你戶口

財長姆欽（Steven Mnuchin）接受霍士新聞（FOX News）訪問時表明，會在國會通過派錢計劃後3周內辦妥，若美國緊急狀態６周後仍持續，會再次派錢。按目前情況，看不到疫情可在短期好轉，意味再派錢機會極大。

姆欽稱，除了派錢，白宮計劃撥出3000億美元援助小企業，並會向僱主提供貸款寬免，助他們繼續向員工支付薪金。另外，當局亦會向航空公司及其他在今次危機受重挫的行業伸出援手。

【美國疫情】應急錢極速派 財長稱2周內派 至少1000美元

【美國派錢？】全民派1000美元抗疫 國會議員經濟學者力倡

派錢計劃仍未完全敲定，需要國會同意才能成事。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）認為，派一至兩次錢是杯水車薪，不足以支援失業人士，認為應加強失業保險，提供更大安全網及時期較長的幫助。

不過，疫情來勢洶洶，美國人突然無法工作，加上大部分美國人沒有儲蓄習慣，恐馬上陷入困難，事態緊急，國會面對極大壓力快速通過計劃，相信即使細節上有議員反對，亦不會拖延太久。

有咩比全民派1000美元更好 桑德斯倡每月派2000

【美國疫情】特朗普：若各界早知疫情便能阻播毒　現時全球付代價

美國財長姆欽

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