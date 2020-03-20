【全球大流行】特斯拉關閉美國工廠 在中國擴大生產能力

▲ 特斯拉將於3月24日正式關閉其弗里蒙特工廠及紐約超級工廠，在中國的數百家供應商和整個上海工廠將正常運營。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續蔓延，電動車公司特斯拉（Tesla，美︰TSLA）宣布，將於3月24日正式關閉其弗里蒙特工廠及紐約超級工廠，至於內華達州電池工廠則繼續運營。特斯拉指，在工廠暫時關閉的同時，基礎充電設施以及關鍵供應鏈所需的零部件服務將繼續運營，交付工作亦開啟非接觸式交付。

事實上，中國上海工廠成特斯拉增長戰略的關鍵，特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克（Elon Musk）指，特斯拉在中國的數百家供應商和整個上海工廠將正常運營，據上海市政府2018年發布的一份文件，特斯拉原計劃年產15萬輛Model 3轎車，並在隨後將年產量提高至25萬輛，其中包括Model Y。

特斯拉曾表示，今年將輕鬆完成50萬輛的交付目標，不過，加拿大皇家銀行資本市場分析師喬斯帕克（Joe Spak）的研究報告中指，新冠肺炎疫情恐慌中豪華車市場充滿挑戰，料特斯拉今年交付量將從去年的近36.8萬輛降至36.4萬輛。

值得注意的是，美國3大車廠福特（Ford Motor，美︰F）、通用汽車（General Motors，美︰GM）及快意佳士拿（Fiat Chrysler，美︰FCAU）早前已同意，因應疫情一部分美國工廠全面減產，及限制廠房上班人數。

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責任編輯：趙偉津