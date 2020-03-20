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【iPhone限購】供應鏈緊張？　蘋果官網售iPhone只限「兩部thx」

金融經濟 10:39 2020/03/20

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據悉，因疫情影響，蘋果產能下跌，而限制買家購買數量。

受到新冠肺炎影響，內地多間工廠被迫停產，據外媒報道，蘋果（美：APPL）的供應鏈和產能大受影響而罕見限制顧客購買數量，以iPhone 11、iPhone 11 Pro為例，每位顧客僅限購2部。

蘋果於3月18日（周三）最新發布的iPad Pro、MacBook Air，據蘋果香港官方網站顯示，最新的iPad Pro 並未有出現限購情況，至於Macbook Air則限購5部。至於iPhone 11、iPhone XR、iPhone8、iPhone 8 Plus均限購每人最多購買2部。

iPhone 11 Pro限購每人只能購買2部。

MacBook Air限購每人最多購買5部。

據外媒報道，因疫症影響生產進度而出現供應短缺，避免消費者大量購買的情形，蘋果於本週開始限制iPhone、iPad Pro等線上產品的購買數量。此外，蘋果的春季發布會亦因疫症影響而取消。

據蘋果於2月曾預計，受到疲情影響iPhone的供應量可能出現短缺，又認為沒法達到季度收入預期的630至670億美元（約4914億港元至5226億港元）。內媒亦引述行業人士指，限購的主因是產能不足，雖然富士康產能正在恢復，但仍要一段時間趕回生產進度。

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疫情 武漢肺炎 新冠肺炎 iPhone 8 iPhone 11 Pro iPhone 11 MacBook iPad iPad Pro 蘋果（Apple，美：AAPL）

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