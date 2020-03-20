【美國疫情】特朗普擬推「國有化」支持政府入股上市公司

新型冠狀病毒疫情繼續在美國蔓延，累計確診個案突破一萬宗。美國經濟因疫情而受到顛覆性影響，美國總統特朗普（ Donald Trump）周四（19日）表示將支持政府在某些公司中入股。此舉使美國政府與私營企業之間的關係，將發生重大轉變，部分行業或會被國有化。

美國總統特朗普就他是否支持聯邦政府採取行動，收購某些公司的股權時稱：「我願意，我真的願意。我們將幫助航空業和遊輪業，可能會加上酒店業。」

白宮就是否真的在考慮，購買受疫情影響的公司股票時，並沒有立即做出回應。美國政府很少對上市公司進行投資，除非是為拯救陷入困境的公司和工作，而進行救助。

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美國各行各業向政府的救助請求，包括以直接贈款、貸款、貸款擔保和稅收減免等形式，超過2萬億美元。但是，公司通常不歡迎政府擁有公司的股權，因為擔心公司會失去對業務的控制權。

在危機時期，美國政府收購公司股份並非沒有先例。布殊政府和奧巴馬政府曾向包括通用汽車和克萊斯勒在內的汽車行業，提供800億美元貸款，這些汽車公司現已由意大利飛雅特（FIAT）控制。

通用汽車曾在2009年破產，美國政府花費約500億美元，投資該汽車製造商，擁有61%股權、優先股和貸款。美國政府不再擁有該公司的股份。

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責任編輯：曾子龍

