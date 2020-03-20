  • 22°C
香港時間 : 2020320日 (五) 11:22
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【美國疫情】特朗普擬推「國有化」支持政府入股上市公司

環球社會熱點 10:38 2020/03/20

分享：

新型冠狀病毒疫情繼續在美國蔓延，累計確診個案突破一萬宗。美國經濟因疫情而受到顛覆性影響，美國總統特朗普（ Donald Trump）周四（19日）表示將支持政府在某些公司中入股。此舉使美國政府與私營企業之間的關係，將發生重大轉變，部分行業或會被國有化。

美國總統特朗普就他是否支持聯邦政府採取行動，收購某些公司的股權時稱：「我願意，我真的願意。我們將幫助航空業和遊輪業，可能會加上酒店業。」

白宮就是否真的在考慮，購買受疫情影響的公司股票時，並沒有立即做出回應。美國政府很少對上市公司進行投資，除非是為拯救陷入困境的公司和工作，而進行救助。

CNN：港人防疫意識比日本強 機場檢疫佳

英國樂隊疫情下照搞演唱會 人群密集勢播毒

美國各行各業向政府的救助請求，包括以直接贈款、貸款、貸款擔保和稅收減免等形式，超過2萬億美元。但是，公司通常不歡迎政府擁有公司的股權，因為擔心公司會失去對業務的控制權。

在危機時期，美國政府收購公司股份並非沒有先例。布殊政府和奧巴馬政府曾向包括通用汽車和克萊斯勒在內的汽車行業，提供800億美元貸款，這些汽車公司現已由意大利飛雅特（FIAT）控制。

通用汽車曾在2009年破產，美國政府花費約500億美元，投資該汽車製造商，擁有61%股權、優先股和貸款。美國政府不再擁有該公司的股份。

【法國疫情】法國人不搶廁紙 只囤積法包

馬來西亞4成人不自律 政府拒包容或動用軍隊

責任編輯：曾子龍
 

相關文章

【美國疫情】近3成確診者為青年 大學生照去海灘玩
2020/03/19
【美國疫情】近3成確診者為青年 大學生照去海灘玩
美國航空公司唔抵幫？10年用3700億回購股票
2020/03/19
美國航空公司唔抵幫？10年用3700億回購股票
馬來西亞4成人不自律 政府拒包容或動用軍隊
2020/03/19
馬來西亞4成人不自律 政府拒包容或動用軍隊
【法國疫情】法國人不搶廁紙 只囤積法包
今日
【法國疫情】法國人不搶廁紙 只囤積法包
傳染病 疫情 特朗普 收購 美國 白宮 冠狀病毒

上一篇文章

【歐洲疫情分佈圖】意大利死亡超中國 梵蒂岡也急惡化

下一篇文章

波音大得不能倒 特朗普必救 免成雷曼翻版（訂戶專享）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【英國疫情】倫敦或封城 約翰遜轉軚下令學校停課
【英國疫情】倫敦或封城 約翰遜轉軚下令學校停課
新型冠狀肺炎全球疫情（03月20日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月20日 時間11:00）
【美國疫情分佈圖】確診直逼1萬紐約佔30% 50州全淪陷
【美國疫情分佈圖】確診直逼1萬紐約佔30% 50州全淪陷
【澳洲新西蘭鎖國】主要封關國家地區 名單措施列表懶人包
【澳洲新西蘭鎖國】主要封關國家地區 名單措施列表懶人包
【澳元走勢】大跌至4.3算 澳洲央行突再減息0.25厘
【澳元走勢】大跌至4.3算 澳洲央行突再減息0.25厘
【歐洲疫情分佈圖】意大利死亡超中國 梵蒂岡也急惡化
【歐洲疫情分佈圖】意大利死亡超中國 梵蒂岡也急惡化