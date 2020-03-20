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【業績】一文看清企業業績　浦林成山純利增0.2% 派20仙（不斷更新）

金融經濟 13:21 2020/03/20

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港股進入業績高峰期，多間公司相繼公布業績。

港股進入業績期，上市公司相繼公佈業績，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為企業業績：

浦林成山

浦林成山 （01809） 公布去年業績，股東應佔溢利按年增0.23%至4.79億元人民幣，每股基本盈利76分；末期息每股派20港仙。

期內，收入按年增7.4%至55.9億元。

公告及通告 - [末期業績]

中國海外宏洋集團

中國海外宏洋 （00081） 公布去年業績，純利按年增62.9%至33.3億元，每股盈利97.3分，末期息派19.5仙，按年增74.1%。

期內，收入按年增32.8%至285億元人民幣。

公告及通告 - [末期業績]

華潤啤酒

華潤啤酒 （00291） 公布去年全年業績，股東應佔溢利按年增長34.3%至13.1億元人民幣。每股盈利0.4元，末期息派4.5分。

期內，營業額按年增4.15%至331.9億元人民幣。

公告及通告 - [末期業績]

漢思能源

漢思能源 （00554） 公布去年全年業績由虧轉盈。公司去年純利錄11.09億元，每股基本盈利29.7仙；不派末期息。2018年同期虧損錄6240.6萬元。

期內，收入按年增1.22倍至3.15億元。

公告及通告 - [末期業績]

建發國際集團

建發國際集團 （01908） 公布去年全年業績，純利按年21%至17.2億元。每股盈利1.99元人民幣。派末期息82港仙。

期內，收入按年增45.4%至179億元人民幣。

公告及通告 - [末期業績]

深圳國際

深圳國際 （00152） 公布去年年業績，純利按年增19.2%至50億元。每股盈利2.34港元，派末期息53港仙，特別息派64港仙，合共派1.17港元，按年增10%。

期內，收入按年增45%至168億元。

公告及通告 - [末期業績]

中升集團

中升集團 （00881） 公布去年全年業績，純利按年增23.8%至45億元人民幣，每股盈利為1.98元人民幣。派末期息45港仙，按年增21.6%。

期內，收入按年增15%至1240億元。

公告及通告 - [末期業績]

新天綠色能源

新天綠色能源 （00956） 公布，截至去年底止全年，股東應佔溢利14.2億元（人民幣，下同），按年增11.5%，每股盈利36.17分，不派末期息。

期內，收入119.4億元，按年升19.7%。

公告及通告 - [末期業績]

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