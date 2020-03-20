【新冠肺炎】港府資助港產口罩　剩18個名額5間待批

▲ 商務及經濟發展局今日（20日）公布，本地口罩生產資助計劃已批出首兩條生產綫。（資料圖片）

新冠肺炎蔓延全球，市民出街需配戴口罩，減低患病風險，對口罩仍有龐大需求。憂慮外國同樣需要口罩，難以出口，不少港企紛紛開設生產綫，以解決港人需要。而港府推出的本地口罩生產資助計劃，據商務及經濟發展局今日（20日）公布，已批出首兩條生產綫。

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據了解，首兩條獲批的生產線的申請人分別為奧成和尚芳製品。奧成的生產綫預計由4月20日起計，每月平均向政府供應200萬個口罩，另可每月平均生產25萬個口罩供應本地市場。尚芳製品的生產綫則預計由5月5日起計，每月平均向政府供應80萬個口罩。

奧成和尚芳製品的生產綫，最高可獲得資助分別達250萬元及200萬元，惟實際資助金額仍需視乎相關的採購生產設備、設置廠房、配置無塵車間，以及測試與標準合規的實際開支而定，需待有關開支落實才能確定。

82宗申請 名額剩18個

另外，是次計劃最多會資助20條本地生產線，即仍有18條生產線資助名額。而現有5宗申請經核實後，確定符合計劃的五項基本條件，政府將盡快審批。不過，截至昨日（19日）共收到82宗申請。

計劃五項基本條件如下：

1. 已在香港具備生產線所須設備；

2. 已在香港具備原材料；

3. 已在香港具備或租賃廠房；

4. 已在香港具備、租賃或聘請承辦商設立無塵車間設施；以及

5. 每條生產線每月生產至少五十萬個口罩。

責任編輯：馬意文