【新股IPO】今日新股快訊 諾誠健華超購近300倍 今日收市後暗盤 C-LINK孖展未足額（內附上市時間表）

諾誠健華超購近300倍 今日收市後暗盤

新股未錄盈利生物科技公司諾誠健華醫藥 （新上市編號：09969） 公布招股結果，以8.95元上限定價，集資20.9億元，公開發售部分接獲逾13.3萬份申請，超額認購約298倍，一手中籤率25%，認購40手（4萬股）手才穩獲1手。

該股錄得98張「頭錘飛」，涉資109.8億元，中籤率0.91%，國際配售部分已獲非常大幅超額認購。值得注意的是，假設超額配股權獲悉數行使，該股前10大及前25大股東，佔上市後已發行股本總額的75.4%及88.04%。

諾誠健華將於今日收市後，下午4時15分進行暗盤交易。

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C-LINK孖展未足額認購

馬來西亞企業軟件解決方案開發商C-LINK SQ （新上市編號：01463） 將於近日中午12時截止公開招股，綜合6間券商，暫錄得1118萬元孖展額，相當於公開發售部分1460萬元的77%，尚未足額。

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責任編輯：趙偉津