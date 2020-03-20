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【新股IPO】今日新股快訊 諾誠健華超購近300倍 今日收市後暗盤 C-LINK孖展未足額（內附上市時間表）

金融經濟 10:09 2020/03/20

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諾誠健華超購近300倍 今日收市後暗盤

新股未錄盈利生物科技公司諾誠健華醫藥 （新上市編號：09969）  公布招股結果，以8.95元上限定價，集資20.9億元，公開發售部分接獲逾13.3萬份申請，超額認購約298倍，一手中籤率25%，認購40手（4萬股）手才穩獲1手。

該股錄得98張「頭錘飛」，涉資109.8億元，中籤率0.91%，國際配售部分已獲非常大幅超額認購。值得注意的是，假設超額配股權獲悉數行使，該股前10大及前25大股東，佔上市後已發行股本總額的75.4%及88.04%。

諾誠健華將於今日收市後，下午4時15分進行暗盤交易。

相關文章：【新股IPO】諾誠健華（09969）超額認購近298倍　1手中籤率25%（內附分配結果）

相關文章：【新股IPO】諾誠健華現抽飛　點解要買生科股？

相關文章：【新股IPO】諾誠健華股東、基投「星光熠熠」 溫家寶兒子前員工都有份

C-LINK孖展未足額認購

馬來西亞企業軟件解決方案開發商C-LINK SQ  （新上市編號：01463） 將於近日中午12時截止公開招股，綜合6間券商，暫錄得1118萬元孖展額，相當於公開發售部分1460萬元的77%，尚未足額。

相關文章：【新股IPO】馬來西亞企業C-LINK今起招股 一手入場費2949元（第二版）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

責任編輯：趙偉津　

諾誠健華－Ｂ（09969） 生物科技 集資 配股 配售 孖展 IPO

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